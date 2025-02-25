Главбух нижегородского автозавода перевела мошенникам 3,3 млн рублей

В Нижнем Новгороде 43-летняя главный бухгалтер автомобильного завода потеряла 3,3 млн руб., откликнувшись на предложение мошенника заработать на рынке ценных бумаг. По данным полиции, аферист убедил нижегородку в возможности легкого заработка и предложили найти «стартовый капитал».

Потерпевшая оформила кредит на 3,1 млн руб., добавила к этим деньгам 196 тыс. руб. личных накоплений и перевела все счета, указанные аферистом.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудниками полиции пытаются установить личность злоумышленника.

Андрей Репин