Восемь человек спасли из горящей многоэтажки в Москве

В подъезде многоэтажного жилого дома на юго-западе Москвы произошел пожар. Возгорание потушили на площади 10 кв. м. Были спасены восемь человек, сообщило столичное ГУ МЧС.

ЧП случилось в 14-этажном доме по адресу: ул. Академика Варги, д. 1. Из подъезда и квартир спасли восемь человек, трое из них — дети. Для тушения привлекали 18 человек и пять единиц техники.

Что стало причиной пожара, неизвестно. По данным Telegram-канала Shot, загорелась комната консьержа.