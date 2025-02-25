Запуск винодельческого предприятия «Азовские игристые» перенесли на 2025 год

В Краснодарском крае перенесли на 2025 год запуск винодельческого предприятия «Азовские игристые». Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на региональный минсельхоз. Винодельня разместится на базе обанкротившегося завода ООО «Приазовский винный дом», а ее деятельность связывают с семьей сенатора Валерия Пономарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В министерстве пояснили, что запуск производства ожидается в нынешнем году. Ранее предприятие планировали открыть до конца 2024 года, однако сейчас компания занимается получением лицензии на выпуск алкогольной продукции.

ООО «Приазовский винный дом» было зарегистрировано в селе Красноармейском Ейского района в 2012 году. После возбуждения уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в котором фигурировали представители руководства, предприятие признали банкротом. Его имущество на торгах приобрело ООО «Азовские игристые».

Компания зарегистрирована в Ейске в декабре 2023 года и специализируется на производстве вина из винограда. Генеральный директор — Артем Горбунов. Основная доля в уставном капитале (70%) принадлежит Екатерине Пономаревой, еще 20% — у петербургского ООО «Гермес», 5% — у Екатерины Кондратенко.

Согласно проекту, предприятие планирует выпускать до 5 млн бутылок игристого вина в год, а также выращивать виноград на площади от 300 до 500 га.

Вячеслав Рыжков