Росавиация опровергла информацию о подготовке к открытию аэропортов в Черноземье

В Росавиации опровергли распространившуюся в СМИ и Telegram-каналах информацию о «срочной подготовке» к открытию аэропортов на юге России, закрытых с начала спецоперации. В их числе воздушные гавани Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. Пресс-секретарь ведомства в своем Telegram-канале заверил, что информация о «сборе заявок на полеты» для выделения субсидий «является абсолютным фейком».

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«В случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно»,— заключил представитель ведомства.

В конце 2024 года правительство РФ сообщило о планах выделить закрытым аэропортам юга страны свыше 10,5 млрд руб.

После начала СВО в Черноземье были закрыты все аэропорты, но в мае 2022 года после переговоров на тот момент губернатора Тамбовской области Максима Егорова с федеральными ведомствами Тамбов первым среди городов центра и юга России возобновил рейсы в Москву. По итогам 2024 года воздушная гавань обслужила около 39 тыс. пассажиров, что на четверть больше, чем в 2023-м.

Подробнее о возобновлении работы «Тамбова» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова