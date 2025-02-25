В порту Агидели в 2025 году планируют восстановить причал для заправки судов

В Агидели восстанавливают грузовой речной порт с причалом для заправки судов. Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, причал будет способен принимать суда с максимальной грузоподъемностью 5 тыс. тонн. В 2025 году планируется начать погрузку судового дизельного топлива на танкеры, а также заправку судов.

Работы по восстановлению порта ведет ООО «Башатомтерминал». В компании рассчитывают, что в навигацию 2025 года смогут оказывать услуги по снабжению судов технической и питьевой водой, а также разгрузке твердых бытовых отходов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», проект восстановления речного порта Агидели разработал резидент федеральной территории «Сириус» компания «Научный подход».

Идэль Гумеров