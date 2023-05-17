Краснодарская компания подготовит проект восстановления речного порта в Агидели

Краснодарское ООО «Научный подход» по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии выполнит технико-экономическое обоснование проекта по восстановлению грузового речного порта «Агидель». Стоимость заключенного контракта составила 2,4 млн руб. при начальной цене 7,4 млн руб. Работы профинансируют из бюджета республики.

В течение пяти месяцев исполнитель должен проанализировать перспективы строительства грузового речного порта: оценить состояние существующих объектов портового комплекса в Агидели, характеристики железнодорожной ветки Агидель-Нефтекамск и улично-дорожной сети на территории порта, оценить стоимость их ремонта, проанализировать перспективный рынок грузоперевозок железнодорожным, автомобильным, речным транспортом, определить объем и номенклатуру грузоперевозок. Также необходимо разработать эскиз генплана порта и финансовую модель проекта, подготовить предложения по оптимальной организационно-правовой форме его реализации (частное предприятие, государственно-частное партнерство) и схемах финансирования, условиям привлечения инвесторов. Подрядчик должен учесть республиканские законодательные акты о предоставлении налоговых льгот и других мерах, повышающих инвестиционную привлекательность проекта.

Перспективы восстановления грузового порта в Агидели обсуждаются не первый год. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в прошлом году сообщал, что портовый комплекс имеет возможность принимать суда «река-море» с водоизмещением до 10 тыс. т. «Сегодня он, к сожалению, находится в ветхом состоянии. Между тем это важный стратегический объект, по сути, ворота республики, открывающие выход к пяти морям — Каспийскому, Черному, Белому, Балтийскому и Азовскому»,— отмечал господин Назаров.

В 2021 году в правительстве Башкирии сообщали о намерении турецкого холдинга Kozuva вложиться в строительство порта. По приблизительным подсчетам, примерный объем инвестиций мог составить от 7 млрд руб., однако переговоры затормозились. В 2019 году глава Башкирии Радий Хабиров обсуждал проект порта с замминистра транспорта России — руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Юрием Цветковым. Проект стоимостью 2 млрд евро и с расчетным грузооборотом до 20 млн т в год включал таможенный терминал, 12 причалов, около 2 млн кв. м складских помещений, а также железнодорожную 200-километровую ветку от Уфы. О конкретных решениях по итогам переговоров не сообщалось.

ООО «Научный подход» зарегистрировано в 2012 году в Краснодарском крае. Основным владельцем является Денис Якобчук. Компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. В 2022 году чистая прибыль составила 12,8 млн руб. при выручке 16 млн руб.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте