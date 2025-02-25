Британские журналисты смоделировали удар по Лондону российским ядерным оружием

Журналисты газеты Daily Express, использовав сервис NuclearSecrecy.com, смоделировали сброс российского ядерного оружия на британскую столицу. Карта потенциального ущерба местности называется Nuke map, ее составил американский профессор Алекс Валлерштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NuclearSecrecy.com Фото: NuclearSecrecy.com

Так, при самом близком применении российской атомной бомбы «Тополь» СС-25 (мощность 800 килотонн) будет полностью уничтожено 2,97 кв. км Лондона. Туда входят части Вестминстера, дворец Святого Джеймса и колесо обозрения London Eye. Умеренный радиус поражения (134 кв. км) приведет к обрушению зданий и пожарам в девяти районах города.

В результате взрыва площадью 384 кв. км жители Лондона получат ожоги третьей степени, хотя и безболезненные, но в некоторых случаях требующие ампутации пораженных частей тела. Самый минимальный ущерб — выбитые окна и травмы у тех, кого захватит ударной волной.

Британское правительство сразу отреагировало на опубликованные данные, заверив, что независимое ядерное сдерживание и существует для предотвращения подобных катастроф. Безопасность гражданам Великобритании и ее союзникам по НАТО гарантирована, уточнили в правительстве страны.