Кубанские виноделы увеличили производство вина на 2,5% за год

Производство вина в Краснодарском крае достигло 23,4 млн декалитров по итогам 2024 года, что на 2,5% больше показателей 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2025 году местные виноделы планируют развивать производство оранжевых вин и петнатов из-за растущего спроса на эту продукцию. По данным министерства, петнаты изготавливают методом одиночного брожения в бутылке.

В ведомстве отметили, что технология, известная как «старый казачий способ», появилась на 200 лет раньше традиционного метода производства игристых вин и отличается меньшей себестоимостью.

Оранжевые вина производят из белых сортов винограда по технологии красных вин — процесс винификации проходит вместе с виноградной кожицей, что придает напитку янтарный цвет. В аромате таких вин присутствуют ноты сухофруктов, меда, трав и орехов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2025 году в Краснодарском крае заложат около 1,6 тыс. га новых виноградников. Годом ранее аграрии собрали более 230 тыс. тонн винограда, а в нынешнем году планируют увеличить валовой сбор до 250 тыс. тонн.

Нурий Бзасежев