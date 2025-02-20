В 2025 году на Кубани заложат около 1,6 тысячи гектаров новых виноградников

В 2025 году в Краснодарском крае планируют заложить 1,6 тыс. га новых виноградников. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, край занимает первое место в стране по выращиванию винограда, производству вин и шампанского. В 2024 году специалисты собрали более 230 тыс. т ягоды, а в этом планируют увеличить валовой сбор до 250 тыс. т за счет вступления в плодоношение высокопродуктивных виноградников. Также продолжают увеличивать площади. Размер краевых плантаций вырастет до 33,3 тыс. га.

Большинство саженцев, которые используются для посадки, выращены в местных питомниках. В Краснодарском крае работает шесть таких питомников, крупнейшие из которых расположены в агрофирмах Темрюкского района: «Фанагория», «Южная» и «Юбилейная».

В прошлом году в крае произвели 4,6 млн саженцев. В этом году планируется выпустить 6,2 млн привитых саженцев винограда.

Сельскохозяйственные предприятия получают субсидии на посадку винограда и уход за растениями. В этом году на эти цели выделено свыше 1,3 млрд руб. В прошлом году объем поддержки отрасли составлял около 1 млрд руб.

Как отметили в администрации, закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», разработанный по инициативе губернатора Кубани, способствует раскрытию потенциала отрасли. В документе закреплено понятие «виноградопригодные земли». В регионе насчитывается почти 50 тыс. га таких территорий, и их защита обеспечивается, в частности, через принятие генеральных планов.

В 2024 году в Краснодарском крае стартовал пилотный проект Курчатовского института, направленный на исследование виноградопригодных земель. В рамках этого проекта разрабатывается специальная методика, позволяющая официально признавать земли таковыми.

Алина Зорина