Делегация Трудовой партии Кореи прибыла в Москву

Делегация северокорейской Трудовой партии Кореи (ТПК), возглавляемая членом политбюро ЦК партии Ли Хи Ёном, посетила Москву с визитом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Политики из КНДР прибыли накануне вечером, 24 февраля. В аэропорту их встретили посол Северной Кореи в РФ Син Хон Чхоль, зампред комиссии генсовета Единой России по международному сотрудничеству Андрей Климов, представители руководства фракции и сотрудники посольства.

Посольство РФ в Пхеньяне сообщало, что во время визита планируется обсудить сотрудничество по линии правящих партий, касающееся всеобъемлющего стратегического партнерства. Договор о соответствующем партнерстве лидеры двух стран подписали в июне 2024 года в Пхеньяне.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Три пытливых дня».