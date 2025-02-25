Во время обрушения конструкций Еврейского центра в Перми на площадке никого не было

Рабочие покинули стройплощадку еврейского центра в Перми незадолго до обрушения перекрытий - в 20-00, сообщает «АиФ-Прикамье». По данным издания, через два часа – в 22-00, подломились доски, и залитая бетоном конструкция рухнула. На место ЧП прибыли пермские спасатели и полиция, которые зафиксировали отсутствие пострадавших.

Застройщиком объекта выступает «Еврейская община города Перми». Еврейский благотворительный центр начал возводиться летом прошлого года на земельном участке площадью 6,3 тыс. кв. м, через дорогу от здания Дома культуры железнодорожников, на ул. Энгельса, 25.