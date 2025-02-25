ФАС просят ужесточить контроль за продажей БАДов в интернете

Торгово-промышленная палата (ТПП) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой усилить регулирование интернет-торговли биологически активными добавками (БАДами). Увеличение продаж БАДов на маркетплейсах приводит к рискам появления на рынке подделок и лекарств, маскирующихся под добавки.

В письме (копия есть у «Ъ»), адресованном начальнику управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Ирине Николаичевой, ТПП подчеркивает, что платформы стремятся контролировать ассортимент, однако не всегда располагают достаточными ресурсами для проверки информации о товарах. В связи с этим организация предлагает внедрить обязательную сертификацию всей продукции, реализуемой в России.

ФАС подтвердила получение обращения и сообщила, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. В ведомстве отметили, что выпуск БАДов с действующими веществами, содержащимися в лекарствах, может привести к обходу требований ценового регулирования и законодательства о защите конкуренции.

Согласно данным DSM Group, аптечные продажи БАДов в 2024 году достигли 143,1 млрд рублей, увеличившись на 13,1% по сравнению с прошлым годом. Доля онлайн-продаж возросла на 4,1 п.п., составив 24,1%. При этом продажи на маркетплейсах становятся одним из ключевых каналов реализации БАДов.

Подробнее — в материале «Ъ» «БАДам не хватило проверки».