81,3 процента располагаемых доходов с учетом сезонности составила норма потребления населения РФ в четвертом квартале 2024 года, подсчитали в ЦМАКП по данным Росстата. В то же время норма сбережения во вкладах достигла 13,7%. «В условиях очень высоких и растущих реальных процентных ставок норма сбережения во вкладах растет, а норма потребления падает»,— фиксируют аналитики центра тенденцию. В результате наблюдаемый ими в конце 2024 года практически фронтальный рост потребления оценивается как неустойчивый «в условиях ограниченности возможностей повышения оплаты труда компаниями», однако по данным «Сбериндекса», он продолжился в январе—первой половине февраля 2025 года.