Инженерная кривая

Профессию инженера считают престижной 64% респондентов — таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). За год этот показатель упал на 8%. Самым эффективным способом повысить привлекательность профессии опрошенные граждане считают повышение зарплат и улучшение условий труда. Эксперты добавляют, что «учиться на инженеров тяжело», поэтому молодежь в массе своей выбирает профессии, не требующие специальных навыков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

ВЦИОМ опубликовал исследование об отношении россиян к профессии инженера. Всероссийский телефонный опрос прошел 5 февраля, в нем участвовало 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. «Престижной» работу инженера посчитали 64% опрошенных (из них 16% ответили «однозначно да», а 48% — «скорее да»). Непривлекательными назвали инженерные специальности 29% россиян, остальные 7% затруднились ответить. В 2024 году профессию как «престижную» назвали 72% (причем 23% выбрали «однозначно да»).

«Принципиально не согласны с утверждением, что престижность инженерных специальностей снижается. Она, напротив, растет,— прокомментировало Минобрнауки результаты опроса для “Ъ”.— Мы последовательно увеличиваем объем контрольных цифр приема (бюджетных мест в вузах.— “Ъ”) на инженерные направления подготовки и фиксируем стабильный рост их популярности среди абитуриентов». Ведомство привело данные о численности принятых на обучение по программам «Инженерное дело, технологии и технические науки»: 341,7 тыс. человек в 2020 году; 357,2 тыс. человек в 2021 году; 387,7 тыс. человек в 2022 году; 409,9 тыс. человек в 2023 году и 412 тыс. человек в 2024 году. «За четыре года совокупный прием на инженерные программы вырос на 21%»,— отметили в ведомстве, добавив, что в 2024 году доля первокурсников-инженеров в российских вузах достигла 41% от их общего числа.

Почти половина респондентов (47%) заявили ВЦИОМ, что были бы не против получить специальность инженера, если бы им пришлось сейчас выбирать профессию. При этом 58% опрошенных полагают, что изучать инженерные дисциплины «сложно»; 50% уверены, что в вузах не хватает современного оборудования для подготовки инженеров; 47% опасаются нехватки сильных преподавателей. Самыми действенными способами повысить привлекательность профессии оказались увеличение зарплаты и улучшение условий труда. Этот вариант выбрали 57% респондентов (другие варианты см. на графике). Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин разделяет это мнение: «Странно и горько читать публикации, в которых описаны высокие заработки курьеров, сотрудников служб доставки, блогеров. У некоторых может возникнуть вопрос, зачем вообще учиться. Тем более что респонденты абсолютно правильно отмечают: учиться на инженерных специальностях тяжело». Отдельно господин Илюхин переживает о проблемах подготовки специалистов: «Сейчас ведется активная работа по популяризации инженерного образования, строятся и оснащаются школы, но, к сожалению, растет средний возраст учителей математики, физики и других естественно-научных предметов. А их нагрузка не уменьшается».

Первостепенную важность оплаты труда при выборе профессии отмечает и главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Инженерные разработки ведутся в основном на государственных предприятиях или предприятиях с очень высокой долей государственного участия, где зарплаты ниже, чем в бизнесе, и не удастся стремительно построить карьеру»,— заключает эксперт. Она уверена, что бизнесу необходимо активнее заниматься повышением привлекательности инженерных профессий.

Однако авторы исследования считают, что проблема не только в уровне оплаты труда. «Важно громче заявлять о естественно-научных дисциплинах, начиная со школы, рассказывать о профессии инженера, разрушать тем самым стереотипы о сложности получения специальности инженера и гендерных ограничениях, показывая реальные примеры профессионального становления инженеров,— указывают социологи.— Такая коммуникационная работа требуется как в учебных заведениях, так и в широком медийном пространстве».

Полина Ячменникова