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Коммерсантъ FM
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Физики берут верх над лириками

Студенты все чаще готовы платить за инженерное образование

Абитуриенты все чаще готовы платить за свое образование — почти на 10% увеличилось число поступивших на внебюджетные места. Об этом свидетельствует анализ итогов приемной кампании 2024 года. Рост популярности платных мест наметился в том числе в подготовке инженеров — повышение востребованности технического образования в последние несколько лет является одной из главных задач Минобрнауки. Популярность социально-экономических и гуманитарных специальностей у будущих студентов, напротив, снижается. Министр высшего образования Валерий Фальков объясняет такие изменения тем, что все больше выпускников школ хотят учиться в сильных вузах на востребованных специальностях.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2024 году число студентов, выбравших платное обучение по инженерным специальностям в российских вузах, увеличилось по сравнению с 2023 годом почти на 10% — с 30,9 тыс. до 34 тыс. человек. Прием на бюджетные места по этим направлениям также вырос, хотя и не так значительно — на 1,6% (с 191,5 тыс. до 194,6 тыс.). Такие данные приводят авторы мониторинга качества приема в российские вузы (МКП) по итогам приемной кампании прошлого года. МКП охватывает 803 государственных и частных вуза (всего в стране около 1 тыс. учебных заведений). Исследование проводится с 2010 года НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки. Авторы опираются на данные открытых источников — сайтов вузов и официально публикуемой статистики.

Популярность платного образования растет и в целом: в 2024 году для обучения на коммерческой основе было принято на 9,8% студентов больше, чем годом ранее (171,3 тыс. человек).

Авторы выделяют еще одну важную тенденцию: рост качества подготовки самих абитуриентов. В частности, самое существенное увеличение среднего балла ЕГЭ наблюдается у поступающих на направления «ядерная физика и технологии» (+3,7 балла), «физика» (+2,6 балла) и «авиационная и ракетно-космическая техника» (+2,1 балла). Все они опять-таки относятся к инженерным дисциплинам.

При этом исследователи отмечают «тренд на сокращение набора на социально-экономические и гуманитарные специальности» — на 2,8%. Заметнее всего уменьшилось число выбирающих политологию (–10,7%), лингвистику (–9,8%) и международные отношения (–5,2%). Несмотря на падение спроса на эти направления, в рейтинге по качеству приема (средний балл ЕГЭ поступивших как на платные, так и на бюджетные места) большинство специальностей все равно относятся к социально-гуманитарным направлениям (см. таблицу).

Один из авторов исследования, научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов уточняет, что снижение спроса на социально-гуманитарные направления практически не затронуло топовые вузы, а в ряде случаев они даже нарастили прием. «Теперь абитуриенты, которые поступают на социально-экономические и гуманитарные направления, делают это сознательно и не бросят учебу»,— уверен эксперт.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков также отмечает, что такая тенденция может быть связана с «отсечением сектора некачественного образования». Комментируя “Ъ” исследование, министр также заявил, что повышение спроса на инженерные специальности является результатом «многолетней и целенаправленной работы со стороны государства». «Мы уделяем огромное внимание инженерным направлениям при распределении бюджетных мест,— рассказал господин Фальков.— В обновленной системе высшего образования отдельный акцент будет сделан на подготовке инженерно-технических кадров».

Напомним, Минобрнауки планирует перевести все вузы на новые стандарты подготовки с 1 сентября 2026 года. К этому моменту там обещают разработать всю необходимую для этого нормативную базу (см. “Ъ” от 10 января).

Полина Ячменникова

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