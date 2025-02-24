В белгородском селе при атаке дрона ранен мирный житель

В приграничном селе Тишанка Волоконовского района Белгородской области украинский дрон атаковал частный дом. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в результате удара ранение получил мирный житель.

Пострадавшего с множественными осколочными ранениями ног доставляют в районную больницу. На месте происшествия работают оперативные службы.

За прошедшие сутки по территории Белгородской области со стороны Украины выпустили 39 боеприпасов и 59 беспилотников. В результате этих обстрелов никто не пострадал. Днем с помощью БПЛА были атакованы три населенных пункта Белгородского и Волоконовского районов. Местные жители не пострадали, но повреждения получили четыре дома, линии газоснабжения, а также коммерческий и социальный объекты.

Сергей Толмачев, Воронеж