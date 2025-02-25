Инвесторы не навели фокус

Госкорпорация «Ростех» в третий раз не смогла продать здания Оптического института имени С. И. Вавилова на Кадетской линии, 5, Васильевского острова за 3 млрд рублей. На торги не было подано ни одной заявки, следует из протокола от «РТ-Капитала». Участники рынка считают, что отсутствие интереса у инвесторов обусловлено завышенной ценой и обременениями объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На последних торгах начальную цену бывшего института так и не снизили, хотя ранее инвесторы отмечали ее необоснованность относительно всего рынка

Фото: ГОИ имени С.И. Вавилова На последних торгах начальную цену бывшего института так и не снизили, хотя ранее инвесторы отмечали ее необоснованность относительно всего рынка

Фото: ГОИ имени С.И. Вавилова

«РТ-Капитал» (структура «Ростеха», которая занимается продажей его непрофильных активов) впервые заявил о продаже комплекса общей площадью 47,6 тыс. кв. м и 2,1 га земли между Кадетской и Биржевой линиями Васильевского острова летом 2024 года. Как объяснили в «РТ-Капитале», причиной выставления на торги стала его незадействованность в научно-производственной деятельности института из-за морального устаревания. По словам гендиректора «РТ-Капитала» Дениса Ходаковского, объект можно преобразовать под апартаменты или гостиницу.

Однако желающих стать соседями креативного кластера «Вавилов лофт» так и не нашлось. На последних торгах начальную цену лота так и не снизили, хотя ранее инвесторы отмечали ее необоснованность относительно всего рынка. Впрочем, торги были организованы посредством публичного предложения, что подразумевало возможность снижения стоимости. Цена отсечения составила 2,86 млрд рублей, но на аукцион так и не поступило ни одной заявки.

Государственный Оптический институт был основан в 1918 году, его ученые под руководством академика Дмитрия Рождественского разработали физико-химические основы оптического стекловарения, что позволило СССР к началу 1927 года полностью избавиться от закупок оптического стекла за рубежом. Несколько десятилетий институт являлся центром советской оптики. В 2012 году институт был включен в состав холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех», а через три года в отношении института начали конкурсное производство из-за долгов.

Отсутствие желающих участники рынка объясняют завышенной ценой. Директор департамента инвестиций и рынков капитала Bright Rich | CORFAC International Алексей Федоров считает, что для инвесторов предложение станет интересным при снижении цены до 2 млрд рублей за весь лот. В свою очередь, для перепрофилирования института, по его подсчетам, необходимо потратить примерно 4,8 млрд рублей. К тому же обременения в виде взаимодействия при перестройке Оптического института с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) — еще одна причина отсутствия участников на торгах, считают инвесторы.

В октябре прошлого года Санкт-Петербургское городское отделение ВООПИК направило заявление в КГИОП с целью признания Государственного оптического института им. Вавилова объектом культурного наследия. Члены общества утверждали, что возможный снос зданий в рамках комплекса приведет к нарушению архитектурного ансамбля и уничтожению его мемориальной ценности. После проверки Смольный не нашел причин для первого и второго и отклонил обращение.

Оптический институт включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения, что тоже усложняет перепрофилирование территории под офисы или отель. Из-за охранного статуса снос зданий не допускается, а их владелец может только адаптировать их под современные нужды.

Поэтому в случае снижения цены лота до рыночной комплекс выгоднее всего преобразовать под общественное пространство с коворкингами, добавили в компании-брокере Maris. Тем более что, по данным аналитиков NF Group, по итогам 2024 года общая площадь свободных помещений в городских бизнес-центрах классов А и В уменьшилась на 49% и составила 155 тыс. кв. м, что отражает нехватку предложения в сегменте.

Стефания Барченкова