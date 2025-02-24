Мирра Андреева: деньги за победу на турнире снова отдам папе

Теннисистка Мирра Андреева передаст призовые за победу на турнире серии WTA 1000 в Дубае своему отцу. Два дня назад в финале 17-летняя россиянка обыграла датчанку Клару Таусон со счетом 7:6 (7:1), 6:1 и заработала $597 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Rula Rouhana / Reuters Мирра Андреева

Фото: Rula Rouhana / Reuters

«Мне по-прежнему не исполнилось 18 лет, и счета в банке я все еще не имею. Поэтому деньги снова отдам папе, который у нас распоряжается финансами. Попрошу только немного на какой-нибудь маленький подарочек для себя. Правда, еще не решила, на какой именно»,— сказала Андреева в интервью корреспонденту «Ъ».

Подробнее читайте в интервью Мирры Андреевой «Не думаю о том, что я элита».