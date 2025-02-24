Дело о взятке в отношении генерал-майора Муминджанова направили в суд

Главное военное следственное управление СКР направило в Воронежский гарнизонный военный суд уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следствие установило, что фигурант в период с 2017 по 2023 год заключил контракты в рамках гособоронзаказа с коммерческими организациями на поставку обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд руб. Тогда Валерий Муминджанов занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны. За содействие в заключении контрактов обвиняемый получил взятку в размере более 20 млн руб. Суд наложил на имущество фигуранта арест на сумму, равную сумме взятки.

Валерия Муминджанова задержали 2 сентября 2024 года. В том же месяце он попросил суд отправить его на СВО, но в ноябре суд продлил арест военнослужащего. 29 февраля СКР сообщал о завершении уголовного дела против господина Муминджанова. Вину генерал-майор не признает.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Генералу расписали взятки».

Никита Черненко