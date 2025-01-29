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Коммерсантъ FM
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СКР завершил расследование по делу генерал-майора Муминджанова

Военное следственное управление СКР закончило расследование уголовного дела против бывшего замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова, сообщила пресс-служба ведомства. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие установило, что Валерий Муминджанов, который ранее занимал пост главы департамента ресурсного обеспечения Минобороны, помогал предпринимателям заключать контракты с ведомством на поставку обмундирования для российских военнослужащих. Контракты заключались в период с 2017 по 2023 год, их общая сумма превысила 1,5 млрд руб. За это генерал-майор получил взятку в размере более 20 млн руб.

В рамках обеспечительных мер на автомобиль и средства фигуранта наложили арест. Их общая сумма равняется размеру взятки.

Валерия Муминджанова задержали 2 сентября 2024 года, на следующий день 235-й гарнизонный военный суд отправил его под стражу. В том же месяце обвиняемый заявил, что хочет отправиться на спецоперацию, однако в ноябре Валерию Муминджанову продлили арест вплоть до 2 февраля 2025 года. Вину генерал-майор не признает.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Недолог суд военный».

Никита Черненко

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