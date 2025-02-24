Олимпийское дело — труба

Подготовка Италии к стартующей меньше чем через год зимней Олимпиаде-2026, которую примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, столкнулась с примечательной проблемой. Некие злоумышленники не поленились уволочь большой кусок трубы, предназначенной для использования в системе охлаждения санно-бобслейной трассы, и выбросить его на дороге, ведущей к строительной площадке объекта, заблокировав подъезд к нему. Итальянские политики назвали случившееся диверсией против страны. Нервная реакция на глупую выходку объяснима: эта трасса доставила властям уже столько проблем, привлекла столько негативного внимания, что ее возведение превратилось в важный для сохранения национальной гордости проект. Но уверенности в том, что сооружение построят в срок, нет. Не исключено, что придется использовать трассу в Лейк-Плэсиде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cанно-бобслейная трасса в Лейк-Плэсиде, куда могут перенести выступления из Италии

Фото: Olympic Regional Development Authority / Imagn Images / Reuters Cанно-бобслейная трасса в Лейк-Плэсиде, куда могут перенести выступления из Италии

Фото: Olympic Regional Development Authority / Imagn Images / Reuters

До старта зимних Игр-2026, которые примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, осталось меньше года. Церемония открытия Олимпиады состоится 6 февраля 2026 года. Но один из сложнейших объектов турнира, санно-бобслейная трасса, далек от готовности. Это вызывает нервозность как у итальянских властей, так и у руководства Международного олимпийского комитета (МОК). А после инцидента, случившегося в конце прошлой недели, страсти вышли на новый уровень.

Дело в том, что какие-то злоумышленники утащили со строительной площадки огромный кусок трубы системы охлаждения и бросили его на дороге, ведущей к объекту, заблокировав тем самым подступы к нему.

Не особо примечательное событие (труба хоть и весит 500 кг, но десяток мужчин вполне могли бы убрать ее с пути) вызвало взрыв негодования. Мэр Кортина-д’Ампеццо Джанлука Лоренци назвал случившееся «отвратительным актом терроризма». Итальянский министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини отметил в соцсети Х, что «те, кто хочет саботировать Игры, позорят страну». Но, пообещал господин Сальвини, итальянцев не запугать и на «ненависть и злобу тех, кто говорит "нет", они ответят "да"». «Только вперед!» — призвал министр.

Время для «саботажа», возможно, было выбрано неслучайно. В понедельник трассу инспектировали представители МОК. Именно к приезду комиссии строители обещали запустить систему охлаждения. Что касается круга недоброжелателей, то он обширный. Недовольны многие местные жители, считающие, что средства, выделенные на трассу, можно потратить на развитие местной инфраструктуры. Недовольны защитники природы. А может, кому-то из строителей просто не заплатили вовремя.

Отметим, что проект с самого начала был проблемным.

Сначала считалось, что все пройдет легко. Итальянские власти хотели потратить на санно-бобслейную трассу всего €40 млн. Но долго не могли решить, строить новую трассу или реконструировать старую, имени Эудженио Монти (открыта в 1923 году, в 1956 году на ней проводились олимпийские соревнования, с 2008-го закрыта). Власти склонялись к возведению нового трека, но против этого выступали экологи и МОК. Первые защищали деревья, а головная олимпийская структура предостерегала от создания объекта, который после Игр не будет востребован, и предлагала использовать одну из уже готовых трасс. Рядом — в Австрии и Швейцарии. Но власти настаивали на том, что Олимпиада должна пройти только в Италии. Вообще-то в стране есть еще одна трасса — в Турине, использовавшаяся на Играх-2006. Но ее закрыли в 2012 году из-за дороговизны содержания и малой загруженности. При этом охлаждающее оборудование демонтировали и вообще собираются объект снести.

Попытки же переключиться на реконструкцию старой трассы наталкивались на то, что за работу не хотели браться подрядчики. В 2023 году нашлась компания, согласившаяся перестроить трассу за €81 млн. С учетом того, что задержки не прекращаются, итоговая цена, скорее всего, достигнет €120 млн. Не удивительно, что еще в начале 2024 года министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что «начинает жалеть о том, что вообще поддерживал олимпийский проект».

Итальянские власти настаивают на том, что успеют построить трассу в срок. Но план B у них все же есть. Заключается он в переносе соревнований в американский Лейк-Плэсид. Гендиректор оргкомитета Игр Андреа Варньер пояснил BBC, что столь странный выбор продиктован тем, что трассы в соседних странах все равно требуют вложений, а американская готова принять соревнования в любой момент.

Александр Петров