Айтишники внедряются в вузы

IT-холдинги активно участвуют в образовательном процессе начинающих специалистов. В условиях дефицита опытных специалистов бигтехи таким образом подготавливают для себя «рабочую силу». Компании запускают курсы, сотрудничают со школами и вузами. В условиях развития технологий совместная работа с передовыми IT-компаниями, как объясняют в петербургских вузах, необходима для подготовки качественных специалистов. Такая практика позволяет студентам обучаться на реальных проектах и кейсах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники рынка отмечают, что IT-компании сотрудничают с вузами для подготовки специалистов «под себя» и в целом для развития индустрии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Участники рынка отмечают, что IT-компании сотрудничают с вузами для подготовки специалистов «под себя» и в целом для развития индустрии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В августе 2024 года в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили, что работают над введением обязательного для крупных IT-компаний финансового отчисления на развитие IT-образования. Бигтехи, согласно предложению главы Минцифры Максута Шадаева, должны отдавать 5% от средств, сэкономленных благодаря налоговым льготам. После запуска механизма такие отчисления станут обязательным условием для продления аккредитации в реестре IT-компаний министерства.

В декабре во время совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным господин Шадаев сообщил, что чиновники намерены привлечь айтишников к образованию студентов. По его мнению, выпускники вузов сейчас «не в полной мере соответствуют требованиям работодателей, запросу текущего дня, связанному с подготовкой и разработкой суперсовременных решений».

Изменить ситуацию, как считают в правительстве, можно, обязав компании, которые пользуются налоговыми льготами, преподавать в вузах и предоставлять места для стажировок. Владимир Путин назвал инициативу чиновников «абсолютно справедливой» и отметил, что компании должны отнестись к этому с пониманием. Новые правила, если будут приняты, коснутся только тех, чья выручка превышает 1 млрд рублей.

«Сама идея обязать крупные компании помогать вузам логичная — многие и так это делают,— комментирует возможное нововведение руководитель тренинг-центра группы «Рексофт» Григорий Силкин.— Обязать преподавать IT-специалистов — логично, но далеко не каждый такое может и хочет. Отличный эксперт не равно хороший преподаватель».

Студент — потенциальный работник

Пока выдвинутые в прошлом году предложения так и остались только предложениями. При этом крупнейшие IT-компании не первый год самостоятельно, без подсказки чиновников, участвуют в образовании студентов: создают лаборатории и совместные программы, запускают стажировки, устраивают лекции и хакатоны.

Бакалаврские, магистерские программы и аспирантуры «Яндекса» открыты в 33 университетах в 12 регионах России, сообщили корреспонденту Guide в пресс-службе компании. В Петербурге «Яндекс Образование» сотрудничает с ИТМО, НИУ ВШЭ, СПбГУ, Европейским университетом и СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Совместно с вузами бигтех реализует 11 образовательных программ. «Студенты изучают разработку программного обеспечения (ПО) и науки о данных, прикладную математику и информатику, ПО высоконагруженных систем, фронтенд- и бэкенд-разработку»,— рассказывают в «Яндекс Образовании».

В сентябре 2024-го «Яндекс» и «Сбер» запустили в ИТМО первый в России ИИ-бакалавриат AI360 для будущих архитекторов и исследователей искусственного интеллекта. Аналогичную программу открыли в московской «Вышке» и Московском физико-техническом институте, а также в «Университете Иннополиса» в Татарстане. «Главное отличие AI360 от существующих программ — нацеленность на подготовку специалистов, способных создавать новые фундаментальные модели, архитектуры и алгоритмы машинного обучения»,— делится начальник отдела организации приема ИТМО Алексей Итин.

ИТМО, будучи одним из главных технических вузов Петербурга, в год открывает около трех совместных треков с партнерами. В текущем учебном году институт совместно с VK Education запустил бакалавриат «Инженерия искусственного интеллекта», на которой будут готовить специалистов по внедрению систем ИИ в бизнес-процессы. «Обучение сфокусировано на ключевых дисциплинах в рамках трех фундаментальных блоков: математики, программировании и IT, машинного обучения,— объясняет господин Итин.— Все дисциплины ориентированы на практику, а блоки математики и программирования — на изучение проблематики обработки данных».

Помимо ИТМО, VK сотрудничает с «Вышкой», СПбГУ и Политехом. В этом году ВШЭ в Петербурге совместно с VK трансформирует факультет физики, математики и компьютерных наук в Школу информатики, физики и технологий (ШИФТ). В ней будут готовить специалистов в области ИИ: разработчиков информационных систем, системных архитекторов, ML-исследователей и ML-разработчиков. «В рамках ШИФТ мы реализуем две программы бакалавриата и две — магистратуры, где студенты получат доступ к современной инфраструктуре разработки и будут работать над проектами и кейсами VK»,— делится заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

В предстоящем учебном году «Вышка» совместно с компанией «Леста Игры» запускает новую бакалаврскую программу «Программирование и инжиниринг компьютерных игр». «Программа нацелена на подготовку специалистов, способных комплексно решать задачи в области геймдева. Это перспективное направление, которое дает студентам знания и навыки в программировании, компьютерной графике, физике и проектном управлении. Выпускники смогут работать не только в игровой индустрии, но и в смежных областях — разработке AR/VR-решений и высоконагруженных приложений»,— объясняет специфику нового направления декан ШИФТ Михаил Мухин.

Представить подготовку новых IT-кадров без участия компаний практически невозможно. Для вуза, как объясняет господин Итин, сотрудничество с практиками дает возможность соответствовать запросам рынка и давать актуальные знания студентам. «В условиях стремительного развития технологий нам необходимы преподаватели-практики из индустрии,— заявляет господин Мухин.— Это возможность обучения на реальных проектах и кейсах. Наши студенты с первого курса работают над практическими задачами как от компаний, так и от научных подразделений факультета. Кроме того, это финансовая поддержка студентов: повышенные стипендии за академические успехи, дополнительные выплаты за работу над проектами компаний. А также финансовая поддержка преподавателей, которая необходима для того, чтобы привлекать экспертов, готовых передавать знания и опыт».

Интерес крупнейших IT-компаний к образованию студентов понятен: в условиях нехватки специалистов уровней мидл и сеньор работает принцип «чем раньше начнешь готовить сотрудника для себя — тем лучше».

«Selectel вкладывается в работу со студентами, чтобы привлечь их на свою орбиту еще на этапе обучения и показать им различные варианты карьерных траекторий. Важно, чтобы будущие IT-специалисты и инженеры дата-центров понимали, как работают большие технологические компании»,— объясняет заместитель генерального директора по работе с персоналом Selectel Надежда Курлат.

Selectel сотрудничает с 15 техническими вузами Москвы и Петербурга. Эксперты компании проводят лекции и семинары по профильным направлениям: сетевые технологии, сервисное администрирование дата-центров, системное администрирование, облачная разработка, а также мастер-классы и митапы.

«Работа со студентами и наем молодых специалистов — это всегда работа на перспективу,— добавляет Григорий Силкин.— Это определенный маркер здоровья для компании, который означает, что она растет и через условный год, когда молодой специалист окрепнет, компания никуда не денется и у нее по-прежнему будут проекты».

При этом идея работы с вузами, как отмечают опрошенные Guide участники рынка, заключается не только в подготовке сотрудников для себя. Работа с университетами, как подчеркивает директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова,— это история про развитие образования и IT-индустрии в целом. «Силами одной компании или одного вуза невозможно подготовить ни высококлассных ИИ-специалистов, ни сотни тысяч разработчиков, необходимых сегодня рынку. Чтобы создавать прорывные технологии мирового уровня, бигтехам необходимо вкладываться в образование и готовить специалистов совместно с университетами»,— убеждена госпожа Козлова.

Со школьной скамьи

Крупные IT-компании участвуют в образовании не только студентов, но и школьников. В Петербурге реализуются федеральный проект «Урок цифры» (всероссийский образовательный проект в сфере цифровых технологий.— G), рассказали в пресс-службе комитета по образованию. Работу со школами в России, в том числе в Петербурге, ведет «Яндекс Образование»: в городе на базе 18 школ работает «Яндекс Лицей». «Школьники и студенты колледжей изучают современные языки программирования, погружаются в промышленную разработку и осваивают новые технологии. Выпускники могут сразу работать джуниор-разработчиками»,— отмечают в пресс-службе компании.

В прошлом учебном году на базе Центра цифрового образования «ИнфинITи» школы № 509 запустили «Кибершколу» для учащихся 9–11-х классов, добавляют в комитете по образованию. Программа по кибербезопасности разработана совместно с компанией «Газпромнефть-Цифровые решения».

Активную работу со школьниками ведет «Леста Игры» — компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр. «Мы сотрудничаем со школами, колледжами, школьными кружками и объединениями. В первую очередь с учреждениями с углубленным изучением математики, информатики, изобразительного искусства и графики. Таким школьникам с нами интересно и полезно. Они уже говорят с нами на одном языке, интересуются нашей индустрией, и мы можем показать им возможности для развития, профориентации, что облегчит им и процесс обучения, и выбор дальнейшего направления для поступления»,— объясняет идею директор по персоналу группы компаний «Леста Игры» Анна Посаженникова.

Надежда Ярмула