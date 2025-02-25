Кадры в цифре

Технологии стали важной частью в процессах управления персоналом, а их доступность позволяет компаниям любого масштаба внедрять эффективные решения. Эксперты считают, что диджитализация не ставит цель заменить человека в кадровой сфере, а скорее помогает расширить компетенции HR-специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно прогнозу IT-компании «Тензор», к концу 2025 года на КЭДО перейдет 80% российских компаний со штатом более 50 человек

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Согласно прогнозу IT-компании «Тензор», к концу 2025 года на КЭДО перейдет 80% российских компаний со штатом более 50 человек

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сегодня с помощью цифровых инструментов компании стремятся оптимизировать работу с персоналом, кадровым документооборотом и увеличить эффективность управления человеческими ресурсами. По мнению Ирины Фроловой, директора департамента по работе с персоналом компании BSS, абсолютно все кадровые процессы оптимизируются с помощью технологий. Они помогают снижать время затрат на работу с документами и обработку информации.

«У решений по управлению персоналом очень широкая функциональность — начиная с кадрового учета и расчета заработной платы и заканчивая организацией self-service (самообслуживания.— G) систем для сотрудников»,— поясняет Надежда Журавлева, эксперт по цифровизации HR компании SL Soft (ГК Softline). Эти программы проникают в бизнес-процессы и становятся элементами корпоративной культуры, особенно если речь идет о крупном бизнесе.

Такие решения доступны не только крупным корпорациям, но и малому и среднему бизнесу, замечает генеральный директор сервиса Solar Staff Владимир Корицкий. Сервисы по управлению персоналом, автоматизации расчетов, электронной подписи и документооборота позволяют компаниям минимизировать человеческий фактор и повысить эффективность.

Не отставать от конкурентов

Эксперты убеждены, что компании, отслеживающие тенденции в современных HR-технологиях, сохраняют конкурентоспособность. Это особенно важно в условиях сложной ситуации на рынке занятости. СЕО LegendsGroup Роман Суднев констатирует: цифровизация в кадровом деле перестала быть опцией. «Сегодня это обязательный элемент выживания бизнеса в условиях кадрового голода и растущих требований к эффективности»,— отмечает эксперт.

«Без цифровизации и автоматизации нереально быть в тренде. Особенно в сфере IT,— считает Дина Мустаева, руководитель отдела по работе с персоналом «Инфомаксимум».— Рынок труда в нашем направлении перегрет давно, поток соискателей большой, обработка анкет, резюме и писем вручную — это недопустимая роскошь».

Цифровые технологии автоматизируют рутинные процессы, согласна Полина Дуйкова, руководитель направления СЭД/ECM департамента бизнес-решений ГК Softline: обработку заявок на отпуск, учет рабочего времени и расчет заработной платы, что снижает вероятность ошибок и освобождает время HR-специалистов для более стратегических задач. «В рекрутинге цифровые платформы облегчают поиск и отбор кандидатов, процесс собеседований. А системы управления обучением (LMS) помогают организовать обучение, отслеживать прогресс и результаты сотрудников»,— перечисляет госпожа Дуйкова.

КЭДО или бумага?

По прогнозам специалистов, объем использования сервисов кадрового электронного документооборота (КЭДО) в России по итогам 2024 года удвоится, сообщает генеральный директор ГК «Элементум Технолоджис» Вадим Тымчик. Это обусловлено стремлением компаний снизить операционные затраты и повысить эффективность кадровых процессов. Руководитель кадровой службы «РосКо» Ольга Борисова приводит данные Ассоциации РОСЭУ, согласно которым 69% крупнейших российских работодателей уже перешли или планируют перейти на КЭДО. Рост популярности КЭДО в последние годы госпожа Борисова объясняет активным переводом работников на удаленный формат работы, наблюдавшийся в период пандемии. «Правовые нормы допускают применение ЭДО в отношениях с работниками, оформленными по ТК РФ, и закрепляют порядок ведения КЭДО. Компании в России получили право оформлять кадровые документы онлайн, в том числе трудовые договоры и заявления. Но есть и исключения: приказы об увольнении, акты о несчастных случаях на производстве и журналы по охране труда. Эту документацию обязательно нужно дублировать на бумаге»,— уточняет руководитель кадровой службы «РосКо».

Основатель кадрового агентства «Гранд Гуру» и бизнес-школы «Бизнесмания» Екатерина Котова делится наблюдениями, что процесс перехода на КЭДО намного интенсивнее идет в крупных компаниях, в то время как малый и средний бизнес адаптируется к КЭДО значительно медленнее.

Директор по персоналу сети магазинов «Музторг» Дмитрий Корнеев признает, что скорость внедрения КЭДО сегодня ограничивают финансовые и временные затраты на внедрение, интеграцию и поддержание системы, ригидность руководителей, сопротивление сотрудников кадровых служб, боящихся изменений или сокращений после введения КЭДО. «Тем не менее плюсов у системы больше, и с течением времени даже компании с численностью 50–100 человек, скорее всего, перейдут на КЭДО. Одним из существенных стимулов для перехода станет возможное снижение стоимости решений»,— рассуждает господин Корнеев.

Айгюн Курбанова, основательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов, успокаивает, что цифровые технологии, связанные с кадровыми процессами, не преследуют цель сильно сокращать количество HR-специалистов, а скорее дают возможность сотрудникам кадровых служб брать дополнительные задачи без раздувания штата. «КЭДО — отличный инструмент оптимизации. Но бывает так: мы обосновали и рассчитали экономию при внедрении продукта, а она равна половине штатной единицы в отделе кадров. Зато мы создали очень комфортную систему для наших сотрудников и это увеличило индекс их лояльности. Поэтому необходимо определиться, что важнее»,— делится опытом госпожа Курбанова.

Валентина Романова, HR-директор Level Group, ссылается на прогноз IT-компании «Тензор», по которому к концу 2025 года на КЭДО перейдет 80% российских компаний со штатом более 50 человек. «Однако в девелопменте и строительстве, где исторически преобладали ручной труд и бумажный документооборот, процесс цифровизации начался позже. Тем не менее тренд очевиден: даже в такой консервативной отрасли, как девелопмент, доля электронного документооборота растет на 15–20% ежегодно»,— подтверждает эксперт.

Комплексный подход

Марина Максимова, директор по персоналу и организационному развитию BPMSoft (входит в Lansoft), подчеркивает, что при выборе HR-технологий важен платформенный и экосистемный подход. «Процессно-ориентированные платформы значительно повышают эффективность клиентских процессов не только с внешними, но и с внутренними заказчиками. BPM и CRM с одинаковым успехом используют как в продажах, маркетинге и сервисе, так и в управлении кадровыми процессами. Они обеспечивают полный цикл подбора персонала, а также дают руководителям понимание, как развиваются сотрудники внутри компании»,— указывает эксперт.

Директор по персоналу ППК «Технониколь» Екатерина Сорокина делает уточнение, что CRM-системы для HR востребованы скорее в компаниях с большим количеством вакансий, когда для повышения скорости и качества обработки информации процесс необходимо автоматизировать. Также такие инструменты нужны бизнесу, который представлен в разных регионах. «Например, в составе нашей компании более 70 заводов, расположенных по всей территории России — от Дальнего Востока до Северо-Запада. Благодаря CRM кадровые специалисты из всех регионов могут собирать и хранить данные в одном информационном поле»,— рассказала госпожа Сорокина.

Внедрение платформ успеха сотрудников, объединяющих расчет зарплаты, льготы, карьерное планирование и доски вакансий, а также системы анализа данных помогают компаниям понимать настроение сотрудников и прогнозировать их поведение. «Современные HR-отделы немыслимы без аналитических инструментов, превращающих кадровые данные в стратегические инсайты»,— напоминает Роман Суднев. Системы Predictive Analytics прогнозируют текучесть кадров, анализируя вовлеченность сотрудников через цифровые следы в корпоративных чатах и системах учета задач. В «Сбере» такие решения помогают выявлять риск увольнения ключевых специалистов за три-шесть месяцев до события, позволяя HR вовремя предложить условия для удержания, приводит пример СЕО LegendsGroup.

Человеку нужен человек

Уже не первый год HR-специалистам в процессе подбора персонала помогают технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ). Дмитрий Косарев, заместитель генерального директора E-staff, полагает, что ИИ эффективен на нескольких ключевых этапах рекрутингового процесса. Он хорошо ищет подходящих кандидатов, проводит первичную классификацию, вовремя напоминает о запланированных собеседованиях. Технологии также могут возвращать «забытых» кандидатов в воронку подбора, предлагая им новые вакансии, подходящие их профилю.

Качество результата, который выдает ИИ, зависит от процесса и функции, для которых его используют. Например, ИИ отлично составляет тексты, шаблоны уведомлений и писем; боты широко применяются в массовом подборе. Рутинные задачи технологии решают быстрее, точнее и эффективнее человека, снижая вероятность ошибки, дает оценку господин Косарев.

«Однако я уверен, что ИИ не заменит HR-специалистов на 100%. Эмпатия и эмоциональный интеллект остаются за пределами возможностей технологий: профессиональный рекрутер способен увидеть в кандидате то, что не распознает ни один алгоритм»,— обнадеживает представитель E-staff.

Аналогичную позицию выражает господин Суднев. «Пусть рутину обрабатывают чат-боты, освобождая HR-менеджеров для личного общения с сотрудниками. Те, кто нашел баланс между технологиями и человечностью, уже сегодня формируют стандарты управления персоналом завтрашнего дня».

Александра Тен