IT-comeback: мем или деловой разговор

С середины февраля СМИ активно муссируют тему возвращения западных компаний на российский рынок. Волна поднялась после дружелюбной и конструктивной беседы лидеров России и США. Впрочем, в IT-сфере вайб возврата западных вендоров возникает перманентно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Особое настроение поднялось в конце года, и, например, CNews Analytics тогда задались вопросом о вероятности западного IT-comeback. Аналитики провели опрос среди представителей компаний из самых разных отраслей: от разработки ПО до машиностроения, медицины и строительства. В горизонте семи лет это представляется очень вероятным сценарием развития событий, считает каждый второй участник опроса.

Многие эксперты отмечают, что структура российского IT-рынка начала активно меняться и отечественное программное обеспечение укрепляет позиции не только в традиционных нишах (таких как кибербезопасность и финтех), но и осваивает новые, предлагая аналоги популярных западных решений. Примечательно, что последние несколько лет наблюдается рост экспорта отечественных решений в дружественные страны. А вот усиление позиций зарубежных вендоров может подорвать конкурентные преимущества российских.

Также не утихают разговоры об AI-агентах. В компаниях появляются цифровые сотрудники, берущие на себя рутинные процессы. А персонал даже начинает очеловечивать таких роботов, давая им обычные имена.

Алла Михеенко, редактор Guide «Цифровая экономика»