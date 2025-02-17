Упавшая на тротуаре петербурженка получила 500 тысяч рублей от АО «Коломяжское»

Жительнице Санкт-Петербурга выплатили 500 тыс. рублей за травму, полученную при падении на тротуаре у дома 24 по проспекту Науки. Добиться выплаты помогла прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

К специалистам с просьбой о защите прав обратилась пострадавшая. Она получила травму правой ноги 26 января 2024 года, когда поскользнулась на тротуаре. Пенсионерка попала в больницу, где у нее выявили два перелома и наложили гипс. Из-за этого петербурженка длительное время была ограничена в движении, испытывала физические страдания и эмоциональные переживания.

Прокуратура установила, что пострадавшая упала из-за ненадлежащей уборки территории со стороны АО «Коломяжское». С организации взыскали 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пенсионерке из Пушкина выплатили 150 тыс. рублей после падения при посадке в автобус.

Татьяна Титаева