Золотые унитазы потянули на 24 года

Бывшего начальника Госавтоинспекции Ставропольского края Алексея Сафонова, прославившегося на всю страну благодаря установленным у него дома золотым унитазам, прокуратура в Черкесском горсуде предложила осудить на 24 года колонии и оштрафовать на 100 млн руб. Полковник обвиняется в создании преступного сообщества, которое за взятки организовало беспрепятственный проезд по дорогам края большегрузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сафонов настаивает, что стал жертвой оговора

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости Алексей Сафонов настаивает, что стал жертвой оговора

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Уголовное дело в отношении экс-главы УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова было возбуждено в июле 2021 года. Оно сразу привлекло повышенное общественное внимание благодаря выложенным в сеть фотографиям интерьеров особняка, где жил офицер полиции со своей второй семьей,— с лепниной и золотыми унитазами. Под следствием тогда кроме господина Сафонова оказались сотрудники краевой автоинспекции Виталий Мельчиков, Александр Аржанухин, Александр Ткаченко, а также предприниматели Елена Мельчикова, Евгений и Алена Сотниковы, Владимир Парахин и Виталий Горлов.

Фигурантам уголовного дела, которое вело ГСУ СКР по СКФО, были в итоге предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), получении взяток (ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, ОПС было создано Алексеем Сафоновым не позднее 2013 года, а с 2017 года его участники начали продавать так называемые пропуска-визитки для водителей большегрузов, которые занимались перевозками зерна и «инертных грузов» — песка, щебня и других строительных материалов.

Наличие на лобовом стекле грузовика такого пропуска давало водителю возможность беспрепятственно проезжать мимо стационарных и передвижных постов ГИБДД на территории края. «Визитки» пользовались спросом, так как большинство таких машин ходит с большим перегрузом. В месяц такой пропуск на автомобиль обходился в сумму от 6 тыс. до 10 тыс. руб. Деньги перечислялись на счет Елене Мельчиковой. По ее показаниям , собранные с водителей деньги шли начальнику контрольно-профилактического отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александру Аржанухину, а уже он передавал их Алексею Сафонову.

Сумма взяток, по подсчетам следствия, составила более 20 млн руб.

Господин Сафонов обвинение в коррупции признать отказался. В ходе следствия и суда он постоянно заявлял о своей невиновности и о том, что к махинациям с пропусками отношения не имел. По его словам, в ходе следствия на него постоянно оказывалось давление: ему отказывали во встречах с детьми и родными и «более 28 раз за период следствия прокатили по следственным изоляторам страны».

Выступая в суде, он перечислил ряд эпизодов, когда, по данным уголовного дела, он получал взятки в своем кабинете, а на самом деле в эти дни, по его словам, либо лежал в больнице, либо находился вообще в другом регионе. Офицер также говорил, что Александра Аржанухина он уволил в 2020 году, за год до возбуждения уголовного дела. Господин Аржанухин, отметим, был основным свидетелем по делу, но 13 марта 2023 года покончил жизнь самоубийством. Из-за его «оговора», по словам подсудимого Сафонова, умер его заместитель Александр Ткаченко, страдающий онкологическим заболеванием.

Прокурор, выступая в прениях, заявил, что предъявленное подсудимому обвинение в ходе судебного следствия было доказано материалами дела и свидетельскими показаниями.

Гособвинитель предложил назначить господину Сафонову 24 года колонии строгого режима и штраф в 100 млн руб.

Защитники бывшего начальника УГИБДД Денис Логунов и Александр Дудин заявили в свою очередь, что «ни свидетели, ни материалы дела не подтверждают участие Алексея Сафонова в преступной деятельности». «Та деятельность, за которую осуждены другие лица по этому делу, могла осуществляться без участия Сафонова»,— уточнили адвокаты.

Большинство фигурантов по делу господина Сафонова в настоящий момент уже приговорены Черкесским городским судом к различным срокам наказания. В декабре 2023 года на шесть лет строгого режима был осужден его бывший подчиненный Виталий Мельчиков. Его супруга Елена Мельчикова, руководившая компанией по грузоперевозкам, приговорена к пяти годам колонии общего режима с отсрочкой. Их дело слушалось в упрощенном порядке — они заключили с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. От пяти до пяти с половиной лет получили также владельцы и сотрудники транспортных компаний Евгений и Алена Сотниковы, а также Виктор Горлов.

Александра Ларинцева, Пятигорск