Жители Самары активнее остальных заказывают из-за рубежа товары для взрослых

Категория «товары для взрослых» пользуется наибольшей популярностью в Самаре среди всех российских городов. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в CDEK.Shopping со ссылкой на собственное исследование региональных предпочтений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Вакулин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Вакулин, Коммерсантъ

По данным сервиса, 13,3% зарубежных товаров «18+» пришлось именно на Самару. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга чаще всего приобретали электронику, одежду, обувь и парфюмерию премиальных брендов. В Ростове-на-Дону наибольшей популярностью пользуется бытовая техника, а в Краснодаре часто заказывали товары для йоги и детскую одежду.

В компании также отметили, что на рост спроса товаров для взрослых могло повлиять упрощение процесса их заказа из-за рубежа.

Евгений Чернов