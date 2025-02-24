Фетва власти

24 февраля президент России Владимир Путин встретился в Кремле с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман Талгатом Таджуддином и внимательнейшим образом выслушал все его напутствия. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников давал свои.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховному муфтию Талгату Таджуддину ни жарко, ни холодно в кремлевских кабинетах

Фото: пресс-служба президента РФ Верховному муфтию Талгату Таджуддину ни жарко, ни холодно в кремлевских кабинетах

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и Талгат Таджуддин очень давно знают друг друга. И можно даже сказать, что они не подводили друг друга все эти годы, а то и десятилетия. К тому же Владимир Путин только что встретился с главным раввином Берлом Лазаром, так что встреча с верховным муфтием была неизбежна.

— Очень рад вас видеть, во-первых,— так и начал встречу российский президент.— Мы, на первый взгляд, очень сложная страна...

Но это только на первый взгляд.

— Но на деле, особенно когда Россия сталкивается с какими-то трудностями, тем более внешними трудностями, мы становимся сильнее именно на основе нашего разнообразия,— добавил Владимир Путин.— И представители ислама всегда вносили и сейчас вносят в это очень заметный вклад... В наше единство и в нашу общую силу, которая так эффективно противодействует всем сложностям и угрозам и обеспечивает России движение вперед. Так что вам большое спасибо!

Без сомнения, Владимир Путин регулярно убеждается, что Талгат Таджуддин обеспечивает.

Верховный муфтий между тем продолжал обеспечивать:

— Не только договаривались (встретиться.— А. К.)!.. Мы вместе и с первого дня, когда вы объявили специальную военную операцию! Очень трудно принимать такое решение главе государства, на плечах которого ответственность и перед Богом — господом миров, и перед народами своей страны, и в глазах всего человечества. Оно нелегко далось...

Он говорил об этом так, как если бы был сам Владимир Путин.

И верховный муфтий в двух словах объяснил смысл специальной военной операции, и ей-Богу, Владимиру Путину, господу миров, не удалось бы сделать это короче и емче:

— Специальную военную операцию мы воспринимаем как специальную военную операцию восстановления божественного, человеческого, на самом деле духовно-нравственного порядка в мире, во взаимоотношениях народов и государств.

Сказал бы так Верховный главнокомандующий тем, кто до сих пор мучает его такими вопросами (если сам он не мучается),— и не было бы больше к нему никаких вопросов никогда.

А так остаются.

— Я с частью делегации Центрального духовного управления мусульман России прилетел из Бахрейна,— сообщил Талгат Таджуддин.— И вам огромное приветствие Его Высочества короля Хамада бен Исы аль-Халифы. Мы были у него на приеме, он проводил и собрал огромную конференцию, представляющую весь исламский мир... Раньше Бахрейн проводил конференции межрелигиозные — иудеи, христиане, в том числе из нашей страны, и мы всегда в них участвовали. Человечество из этого и состоит, да еще неверующие... Но все на Земле, корабль один...

А один из катеров флотилии, окружающих этот авианосец — наш... И лишь иногда складывается впечатление, что безэкипажный...

— Пророк Мухаммед говорит: у каждого государства, народа есть заповедные места... И божьи заповедные места такие... Это человечество, которое плывет на одном корабле по морю... — объяснял, а может, проповедовал Талгат Таджуддин.— Те, кто наверху, воды с палубы очень быстро могут почерпнуть, а кто в трюме — им приходится наверх лазить! Поэтому они — чем мучиться — пробивают дно корабля, и все (тогда.— А. К.) могут потонуть. Так и мы могли — завтра или послезавтра (потонуть.— А. К.)...

Видимо, кто-то, по мнению Талгата Таджуддина, пытался в очередной раз, пока идет СВО, пробить дно. Да, были такие.

Однако он был готов к этому:

— Но мы, верующие люди, этого не боимся! У нас этот мир и тот мир одинаковые. Мы здесь в командировке, там — в вечности!

То есть все-таки есть разница.

Каждый раз, собираясь в командировку, теперь поневоле, кажется, будешь думать об этом.

— И на этом высоком форуме, на котором представлены даже мусульманские меньшинства (на конференции в Бахрейне.— А. К.), я поддержал министра по делам вакуфов Судана в том, чтобы Совет мудрецов мусульман стал высшим органом, издающим современные фетвы для всего мира — не только для арабских мусульманских стран, для всех мусульман мира, а ее председатель — чтобы стал Верховным муфтием планеты. И все поддержали. Это вошло и в декларацию Манамы,— подчеркнул Талгат Таджуддин.

Административная реформа мусульманского мира, прошедшая незаметно на фоне остальных событий, по душе верховному муфтию.

— И огромную радость,— продолжил он,— доставила ваша встреча (скорее телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.— А. К.) и твердые, сильные условия, которые поставлены перед США и Западом, на встрече (российской и американской делегаций.— А. К.) в священных местах.

Он имел в виду Саудовскую Аравию.

То есть место было выбрано удачно. По крайней мере мусульмане всего мира, как оказалось, оценили.

— Спасибо большое! А это что? — Владимир Путин показал на расстеленную на столе белую ткань и лежащие на ней изделия — щит и меч.

— Когда вы объявили специальную военную операцию, в тот же день мы собрали расширенный пленум онлайн (тут стоит просто отдать должное: православный мир не смог так оперативно среагировать.— А. К.) — и полная поддержка специальной операции! Обратились ко всем нашим региональным духовным правлениям и начали собирать войска. В тот же день мы заказали вот это (щит и меч.— А. К.)... Как будто знали!..

А знали, знали!.. Как же не знали!..

Тут, правда, оказалось, что все проще:

— На самом деле Год защитника Отечества — он каждый год... — объяснил Талгат Таджуддин, кивнув на щит и меч.— У нас ни дня не может быть без защиты Отечества! Этот щит защитника Отечества говорит о стержне России, Булгарского царства и Российского царства. И Император Российский — это первый титул, а второй титул — Князь Булгарский и Князь Казанский! Поэтому и орел двуглавый, он был и гербом Булгарии, которая была зависимым вассальным государством Хазарии. И здесь и Илья Муромец, и наши герои, и Муса Джалиль! Даже когда в армии у нас служили мессу, Муса Джалиль сделал так, чтобы мусульмане не опозорили свою страну. Есть нам что защищать!

— Мусульмане и сейчас показывают самые лучшие качества,— согласился президент.— Вот буквально пару дней назад разговаривал с одним из них — заместителем командира 810-й бригады Черноморского флота. Воюют мужественно, героически практически на всех участках линии боевого соприкосновения... У нас соглашение с Министерством обороны: имамы на фронте в ходе выполнения специальной военной операции от Центрального духовного управления. И все общины у нас, и добровольческие объединения, рабы всемилостивого Творца, они тоже участвуют в сборе благотворительной помощи.

То есть, видимо, в обязательном порядке.

Но и в добровольном тоже.

— Мы в Палестину отправляем тоннами продукты и денежные средства. Особенно на фронт все 2200 общин каждый месяц,— отметил Талгат Таджуддин.— И единично имамы сами ездят туда, но особенно вместе с регионами. Из Башкортостана, например, каждый месяц мы отправляем. Трое наших имамов погибли смертью праведника, шахида. Это действительно шахид, потому что мы, защищая Родину, не землю защищаем, а свою историю, свою духовность, свою веру. Ведь в этой земле наши отцы и деды и предки сотнями лет, и они растворились в этом прахе, и мы оттуда зерно, хлеб едим и воду пьем (об этом не стоит лишний раз и напоминать.— А. К.), поэтому мы своих предков, свою Отчизну защищаем. Это не просто земля, это материал для нашего тела и для нашего духа!

Строительный причем.