ЕС ввел санкции против организатора выставки «Россия»

Евросоюз ввел 16-й пакет санкций против России, включив в перечень из 35 организаций автономную некоммерческую организацию «Дирекция выставки достижений "Россия"». Соответствующая информация опубликована на сайте Европейского совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Дирекция выставки достижений "Россия"» занималась организацией международной выставки-форума «Россия», которая проходила в Москве в 2023–2024 годах. В официальном журнале ЕС говорится, что в рамках мероприятия были организованы выставки, которые якобы «угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Выставка «Россия» открылась 4 ноября 2023 года. Сначала предполагалось, что она будет работать до 12 апреля 2024 года, однако президент Владимир Путин поручил продлить ее до июля. На выставке были представлены экспозиции 89 регионов, а также стенды российских компаний и министерств. Церемония закрытия выставки состоялась 6 июля 2024 года. За время работы ее посмотрели 18 млн человек.

16-й пакет санкций ЕС против России приурочен к третьей годовщине боевых действий на Украине. В перечень, в частности, вошли порт Новороссийска и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В числе юрлиц в списке также Черноморский банк развития и реконструкции и криптовалютная биржа Garantex. Также Евросоюз согласовал санкции против 48 физических лиц. Кроме того, Совет учредил два новых критерия для расширения санкционных мер.