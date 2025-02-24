Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЕС ввел санкции против организатора выставки «Россия»

Евросоюз ввел 16-й пакет санкций против России, включив в перечень из 35 организаций автономную некоммерческую организацию «Дирекция выставки достижений "Россия"». Соответствующая информация опубликована на сайте Европейского совета.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Дирекция выставки достижений "Россия"» занималась организацией международной выставки-форума «Россия», которая проходила в Москве в 2023–2024 годах. В официальном журнале ЕС говорится, что в рамках мероприятия были организованы выставки, которые якобы «угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Выставка «Россия» открылась 4 ноября 2023 года. Сначала предполагалось, что она будет работать до 12 апреля 2024 года, однако президент Владимир Путин поручил продлить ее до июля. На выставке были представлены экспозиции 89 регионов, а также стенды российских компаний и министерств. Церемония закрытия выставки состоялась 6 июля 2024 года. За время работы ее посмотрели 18 млн человек.

16-й пакет санкций ЕС против России приурочен к третьей годовщине боевых действий на Украине. В перечень, в частности, вошли порт Новороссийска и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В числе юрлиц в списке также Черноморский банк развития и реконструкции и криптовалютная биржа Garantex. Также Евросоюз согласовал санкции против 48 физических лиц. Кроме того, Совет учредил два новых критерия для расширения санкционных мер.

Фотогалерея

Кто 24 февраля попал под санкции Евросоюза

Предыдущая фотография
Председатель совета директоров горнодобывающей компании «Мечел» Игорь Зюзин

Председатель совета директоров горнодобывающей компании «Мечел» Игорь Зюзин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Генеральный директор «Интер РАО» Сергей Дрегваль

Генеральный директор «Интер РАО» Сергей Дрегваль

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Президент золотодобытчика ЮГК Константин Струков

Президент золотодобытчика ЮГК Константин Струков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Генеральный директор станкостроительного холдинга «СТАН» Борис Богатырев (слева)

Генеральный директор станкостроительного холдинга «СТАН» Борис Богатырев (слева)

Фото: АГН «Москва»

Глава входящей в госкорпорацию «Ростех» ОАК Вадим Бадеха

Глава входящей в госкорпорацию «Ростех» ОАК Вадим Бадеха

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов

Заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Топ-менеджер госкорпорации «Ростех» Василий Бровко

Топ-менеджер госкорпорации «Ростех» Василий Бровко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Глава холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак

Глава холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Гроссмейстер, сенатор от Республики Крым Сергей Карякин

Гроссмейстер, сенатор от Республики Крым Сергей Карякин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генеральный директора выставки «Россия» Наталья Виртуозова

Генеральный директора выставки «Россия» Наталья Виртуозова

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Юморист Михаил Галустян

Юморист Михаил Галустян

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Телеведущая Юлия Барановская

Телеведущая Юлия Барановская

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков

Глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Главный конструктор компании «ZALA Aero» Александр Захаров (слева)

Главный конструктор компании «ZALA Aero» Александр Захаров (слева)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков

Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сенатор от Республики Крым Юрий Нимченко

Сенатор от Республики Крым Юрий Нимченко

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Сенатор от Астраханской области Андрей Деркач

Сенатор от Астраханской области Андрей Деркач

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Блогер Кристина Потупчик

Блогер Кристина Потупчик

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Следующая фотография
1 / 19

Председатель совета директоров горнодобывающей компании «Мечел» Игорь Зюзин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Генеральный директор «Интер РАО» Сергей Дрегваль

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Президент золотодобытчика ЮГК Константин Струков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Генеральный директор станкостроительного холдинга «СТАН» Борис Богатырев (слева)

Фото: АГН «Москва»

Глава входящей в госкорпорацию «Ростех» ОАК Вадим Бадеха

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Топ-менеджер госкорпорации «Ростех» Василий Бровко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Глава холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Гроссмейстер, сенатор от Республики Крым Сергей Карякин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генеральный директора выставки «Россия» Наталья Виртуозова

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Юморист Михаил Галустян

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Телеведущая Юлия Барановская

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Главный конструктор компании «ZALA Aero» Александр Захаров (слева)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сенатор от Республики Крым Юрий Нимченко

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Сенатор от Астраханской области Андрей Деркач

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Блогер Кристина Потупчик

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Смотреть

Новости компаний Все