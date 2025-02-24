Пермский химкомбинат выплатит сотруднику компенсацию в размере 8 млн рублей

Березниковский городской суд удовлетворил исковые требования сотрудника ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» к предприятию о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. Общая сумма требований составила 8 млн руб.

Судом установлено, что в феврале прошлого года при производстве работ по проходке горных выработок в результате обрушения кровли пострадал машинист погрузочно-доставочной машины. Работник упал с редуктора комбайна и получил тяжкие телесные повреждения, повлекшие наступление инвалидности и полную потерю трудоспособности.

Суд пришел к выводу о том, что работодатель не в полной мере выполнил возложенную на него обязанность по обеспечению безопасных условий труда, вследствие чего истцом была получена тяжелая травма. Суд постановил взыскать с предприятия 8 млн руб. в пользу сотрудника. Решение в законную силу пока не вступило.

«Ъ-Прикамье» направил запрос в компанию, ответ пока не поступил.

ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» входит в холдинг «Еврохим», который является одним из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Комбинат занимается добычей калийных руд на руднике, построенном в Усолье в 2018 году, и производством хлористого калия.