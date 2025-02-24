Орловчанин приговорен почти к 16 годам колонии за организацию нарколаборатории

Ярославский областной суд вынес приговор по делу о нарколаборатории, где было произведено более 317 кг наркотиков. Суд признал виновными в незаконном производстве наркотических средств организованной группой в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы) и хранении прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ, до двух лет лишения свободы) двух мужчин: 31-летнего Магомедимина Муталимова из Московской области и 43-летнего Владимира Алябьева из Орловской области. Суд назначил им наказание в виде 15 лет 6 месяцев и 15 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Подсудимые признали вину. Приговор пока не вступил в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что с марта по июнь 2024 года подсудимые в оборудованной в доме в селе Рославлево Ростовского района лаборатории производили наркотики, предназначенные для сбыта, и хранили прекурсоры — не менее 286 г. Было произведено 317 кг наркотиков. Часть из них была расфасована на 81 сверток общей массой около 80 кг с целью их дальнейшего сбыта, рассказали в суде. В производстве также участвовал человек под псевдонимом «Кристальный Продюсер», которого так и не удалось установить. Их деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Ярославской области, расследованием занимались следственные органы регионального УФСБ.

В сентябре прошлого года в Орле вынесли приговор по уголовному делу о производстве 49 кг наркотиков. Суд приговорил двух человек к лишению свободы на 16 лет и девять лет соответственно колонии строгого режима и штрафам размером 600 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно.

Мария Старикова