Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух московских вузов

Действие лицензий двух московских высших учебных заведений на осуществление образовательной деятельности прекращено. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Речь идет о АНО ВО Международном институте экономики и менеджмента, а также о ОАНО ВО Московском юридическом институте.

Деятельность учреждений прекращена в соответствии с законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Что стало причиной такого решения, не уточняется.

Если Рособрнадзор аннулирует лицензию, организация обязана прекратить образовательную деятельность. Всех студентов должны уведомить об отзыве лицензии, а после их письменного согласия перевести в другие высшие учебные заведения.