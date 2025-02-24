Журналисты «Первого канала» попали под атаку БПЛА в ДНР

Съемочная группа «Первого канала» попала под атаку украинского беспилотника в Донецкой народной республике (ДНР). Пострадал один военнослужащий, заявили в пресс-службе канала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из трансляции Первого канала Фото: Кадр из трансляции Первого канала

Отмечается, что дрон «выследил» корреспондента Гусейна Гусейнова. Съемочная группа спряталась в укрытии, а сопровождавшие ее военные попытались сбить дрон из стрелкового оружия, но беспилотник успел сбросить снаряд на одного из них. Военнослужащий получил осколочные ранения, уточняется в пресс-релизе.

В июне 2024 года два сотрудника НТВ — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин — пострадали при обстреле поселка Гольмовский в ДНР. Господин Кожин умер от полученных травм, господину Ивлиеву ампутировали руку. Также скончался сопровождавший их военнослужащий Антон Микужис. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы из-за обстрела журналистов НТВ.