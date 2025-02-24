«Квадра» вложит в обновление энергокомплекса Курска 806 млн рублей

В 2025 году генерирующая компания «Квадра» (входит в дивизион госкорпорации «Росатом» — «Росатом инфраструктурные решения») инвестирует в обновление энергокомплекса Курска около 806 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании. На эти средства будут проведены ремонты и реконструкции теплосетевой инфраструктуры и оборудования теплоэлектроцентралей, пояснили в пресс-службе «Квадры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, по словам управляющего курским филиалом директора Данила Дунина, планируется проложить около 8,2 км новых трубопроводов, в том числе на улицах Карла Маркса, Хуторской, Гайдара и других, а также реконструировать концессионные сети на улицах Либкнехта и Союзной. Также ремонты пройдут на ТЭЦ СЗР, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-1.

Концессионное соглашение «Квадры» с мэрией Курска было заключено в 2020 году. По условиям соглашения, компания в течение 15 лет должна провести модернизацию муниципальных объектов теплоснабжения. Общая сумма инвестиций — 1,9 млрд руб. (без НДС). Большую часть финансирования (1,4 млрд руб.) программы составят собственные и заемные средства компании. За четыре года концессии «Квадра», по собственным данным, заменила 49,8 км городских теплосетей и модернизировала 13 муниципальных теплопунктов. Общая стоимость работ составила 1 млрд руб. В 2023 году такая же сумма ушла на модернизацию собственного теплосетевого комплекса компании.

В начале февраля сообщалось, что курский филиал «Квадры» в рамках концессии в этом году планирует инвестировать свыше 375 млн руб. в модернизацию тепловых сетей облцентра.

Мария Старикова