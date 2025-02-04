«Квадра» может инвестировать еще 375 млн рублей в модернизацию курских теплосетей

Курский филиал АО «Квадра» (входит в дивизион госкорпорации «Росатом» — «Росатом инфраструктурные решения») в рамках концессии в этом году планирует инвестировать свыше 375 млн руб. в модернизацию тепловых сетей облцентра. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатом инфраструктурные решения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Директор филиала Данил Дунин рассказал, что предприятие планирует сделать акцент на модернизации центральных тепловых пунктов. Специалисты компании смонтируют на 13 из них новое насосное, теплообменное, электрическое и другое оборудование, а также — отремонтируют фасады зданий.

По данным компании, за четыре года концессии «Квадра» заменила 49,8 км городских теплосетей и модернизировала 13 муниципальных теплопунктов. Общая стоимость работ составила 1 млрд руб. В прошлом году такая же сумма ушла на модернизацию собственного теплосетевого комплекса компании.

Концессионное соглашение «Квадры» с мэрией Курска было заключено в 2020 году. По условиям соглашения, компания в течение 15 лет должна провести модернизацию муниципальных объектов теплоснабжения. Общая сумма инвестиций — 1,9 млрд руб. (без НДС). Большую часть финансирования (1,4 млрд руб.) программы составят собственные и заемные средства компании.

В начале 2024 года в правительстве Курской области сообщили, что «Квадра» предложила капитально отремонтировать «самые аварийные» участки теплосетей в регионе по программе модернизации коммунальной инфраструктуры за 6,9 млрд руб.

Анастасия Колпачева