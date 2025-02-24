ЕС ввел санкции против РАНХиГС

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) внесена в 16-й пакет санкций Евросоюза против России, приуроченный к третьей годовщине боевых действий на Украине. Поводом для введения ограничений ЕС назвал реализацию на базе университета программы «Время героев».

«Время героев» — программа для участников специальной военной операци, созданная по поручению президента России Владимира Путина. Она предполагает подготовку «высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях». Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж».

В официальном журнале ЕС говорится, что тем самым РАНХиГС «поддерживает правительство Российской Федерации», которое «несет ответственность» за «дестабилизацию ситуации на Украине» и вхождение Крыма в состав РФ.

Лусине Баласян