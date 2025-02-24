В воронежском отделении ЛДПР сменился руководитель

Новым руководителем воронежского реготделения ЛДПР стала Наталья Возиянова. Как она сама рассказала «Ъ-Черноземье», решение президиума высшего совета партии о ее назначении исполняющим обязанности руководителя было подписано 11 февраля. До конца 2024 года отделение возглавлял депутат облдумы Павел Большов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Наталье Возияновой 41 год. Она окончила факультет журналистики Воронежского государственного университета, работала в отделе маркетинга и рекламы АО «Финансовая компания "Аксиома"», которое возглавляет Сергей Журавлев, представлявший ранее партию ЛДПР в Госдуме. В последнее время она руководила отделом высшей партийной школы ЛДПР.

Новый руководитель пояснила «Ъ-Черноземье», что ее назначение произошло для усиления работы в регионе перед сентябрьскими выборами в областную и городскую думы. «Воронеж — мой родной город. В региональном отделении ЛДПР в свое время я возглавляла молодежное крыло, была первым заместителем молодежного парламента при Воронежской областной думе. Позже представляла интересы Воронежской области в молодежном парламенте при Государственной думе, работала в центральном аппарате партии»,— сказала Наталья Возиянова.

Отвечая на вопрос о связи с «Аксиомой», она сказала, что решение о назначении было принято лично председателем ЛДПР Леонидом Слуцким вне привязки к ее работе в компании, где она трудилась до 2017 года. «Этот год — очень ответственный для ЛДПР. Слуцкому нужен свой проверенный человек, знающий Воронежскую область и партийную работу изнутри. В центральном аппарате партии мы взаимодействовали в рамках моей работы руководителем отдела высшей партийной школы ЛДПР. Разрыва с регионом у меня никогда не было, даже когда я работала в Москве, моя семья живет в Воронеже»,— объяснила госпожа Возиянова.

Сергей Толмачев