Минэкономики заявило о разрушении биржевого механизма определения курса рубля

В России фактически разрушен биржевой механизм валютного курса, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, из-за этого рынок стал гораздо более волатильным.

«У нас сейчас рынок гораздо более волатильный с прошлого года, после того как биржевой механизм по факту оказался разрушен. Мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов»,— рассказал министр (цитата по «Прайму»).

В июне 2024 года США включили в санкционный список Московскую биржу. Из-за этого сделки с долларом и евро, на которые в мае приходилось более 50% общего объема торгов, ушли на менее ликвидный и прозрачный внебиржевой рынок. В том же месяце санкции против Мосбиржи ввела Великобритания. Объем биржевых торгов валютой в июне из-за санкций сократился на 33,3%.

О ситуации с Мосбиржей — в материале «Ъ FM» «Рынок решил не реагировать».