«Оскар» созывает «Конклав»

В Лос-Анджелесе прошла 31-я церемония вручения премий Гильдии киноактеров США (SAG Awards) по итогам 2024 года. Главную награду вечера — за лучший актерский состав в фильме — получил «Конклав» Эдварда Бергера. Среди сериалов триумфатором оказался «Сёгун», забравший четыре приза. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Литгоу, Рэйф Файнс, Изабелла Росселлини, Серджо Кастеллитто

Фото: Daniel Cole / Reuters Джон Литгоу, Рэйф Файнс, Изабелла Росселлини, Серджо Кастеллитто

Фото: Daniel Cole / Reuters

В этом году SAG Awards — последняя остановка на финишной прямой к «Оскару», согласно которой эксперты по кинопремиям корректируют свои прогнозы. Нынешний наградной сезон получился, пожалуй, самым интересным за несколько последних лет и уж точно самым скандальным. Некоторое волнение по поводу того, что актеры из «Аноры» отказались от услуг интимного координатора при съемках эротических сцен, не вышло за пределы соцсетей и индустриальных изданий и уже успело позабыться. Как и обвинения создателей «Бруталиста» в использовании искусственного интеллекта, чтобы «подправить» реплики на венгерском. Зато расистские и исламофобские посты в соцсетях Карлы Софии Гаскон, сыгравшей главную роль в «Эмилии Перес», сместили фильм с позиции фронтраннера гонки за «Оскаром», а сама актриса стала персоной нон грата на наградных церемониях. А под самый занавес сезона (и после завершения оскаровского голосования) подоспели обвинения режиссера фильма «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси в сексуальных домогательствах.

Но на церемонии SAG Awards о скандалах, конечно, не вспоминали.

Главной темой вечера было, как всегда, чествование актерской профессии, а также Лос-Анджелеса — города, ставшего родным для многих номинантов и лауреатов.

В этом году вместе с треволнениями наградной гонки его сотрясают настоящие природные катастрофы. Поэтому началась церемония с благодарностей спасавшим город в январе пожарным, которые занимали почетные места в зале. А продолжилась кадрами из фильмов и сериалов, снятыми в Лос-Анджелесе и определившими его облик для зрителей по всему миру.

Что касается самих наград, то актерская гильдия снова внесла сумятицу в предоскаровские расклады. Две недели назад в них наконец определился настоящий фаворит — им стала «Анора», получившая премии режиссерской и продюсерской гильдий, а также награду «Выбор критиков» (Critics’ Choice Awards). Еще через неделю к ним прибавилась премия Гильдии сценаристов, а в минувшую субботу фильм Шона Бейкера стал триумфатором церемонии Film Independent Spirit Awards (правда, это награды для независимого кино и сериалов, которые редко пересекаются с «Оскаром»).

Однако на SAG Awards «Анора» осталась с пустыми руками. Номинированная в категории «Лучшая женская роль» Майки Мэдисон уступила награду сыгравшей в «Субстанции» Деми Мур, в активе которой уже есть «Золотой глобус» и «Выбор критиков» (Мэдисон может противопоставить этому только премию BAFTA).

Юра Борисов снова проиграл в номинации «Мужская роль второго плана» Кирану Калкину, собравшему все награды сезона за свою работу в «Настоящей боли».

Но главное — «Аноре» не достался приз за лучший актерский ансамбль, считающийся одним из важнейших индикаторов «Оскара» за лучший фильм. Победа «Конклава» в этой номинации вообще стала главной неожиданностью вечера. Здесь, правда, стоит отметить, что в истории SAG Awards все-таки было 13 случаев (то есть почти половина), когда выбор гильдии не совпал с предпочтениями Киноакадемии. «Конклаву» же в этом году досталось не так много любви от американских премий — он стал триумфатором только британской BAFTA.

Актеры преподнесли еще один сюрприз, наградив в номинации «Лучшая мужская роль» Тимоти Шаламе, который перевоплотился в Боба Дилана в байопике «Боб Дилан: Никому не известный».

На протяжении всего сезона лидером в этой категории был Эдриан Броуди, сыгравший пережившего холокост венгерского архитектора в «Бруталисте». Его «Оскар» считался таким же решенным, как у Калкина и Зои Салданы, преодолевшей все пертурбации, связанные с «Эмилией Перес», где она сыграла одну из ролей второго плана. Актриса продолжила свое победное шествие, получив за эту работу и награду от коллег по цеху. А вот Броуди теперь наверняка чувствует себя уже не так уверенно, хотя у Шаламе всего один приз против его «Золотого глобуса», «Выбора критиков» и BAFTA.

В телевизионных категориях таких страстей не было, поэтому не было и сюрпризов. «Сёгун», отмеченный на всех наградных церемониях, начиная с «Эмми», получил главную награду — за лучший актерский ансамбль в драматическом сериале, а еще — за лучший каскадерский ансамбль и индивидуальные премии для Хироюки Санады и Анны Саваи (за лучшие мужскую и женскую роли соответственно). Два приза достались «Убийствам в одном здании»: за лучший актерский ансамбль в комедийном сериале и лучшую мужскую роль в том же разделе для Мартина Шорта. Также гильдия наградила Колина Фаррелла («Пингвин»), Джессику Ганнинг («Олененок») и Джин Смарт («Хитрости») — всех заслуженно и ожидаемо. А большие интриги большого кино окончательно разрешатся только на церемонии вручения «Оскаров» 2 марта.