«Оскар» созывает «Конклав»
Гильдия киноактеров США вручила премии
В Лос-Анджелесе прошла 31-я церемония вручения премий Гильдии киноактеров США (SAG Awards) по итогам 2024 года. Главную награду вечера — за лучший актерский состав в фильме — получил «Конклав» Эдварда Бергера. Среди сериалов триумфатором оказался «Сёгун», забравший четыре приза. Комментирует Юлия Шагельман.
Джон Литгоу, Рэйф Файнс, Изабелла Росселлини, Серджо Кастеллитто
Фото: Daniel Cole / Reuters
В этом году SAG Awards — последняя остановка на финишной прямой к «Оскару», согласно которой эксперты по кинопремиям корректируют свои прогнозы. Нынешний наградной сезон получился, пожалуй, самым интересным за несколько последних лет и уж точно самым скандальным. Некоторое волнение по поводу того, что актеры из «Аноры» отказались от услуг интимного координатора при съемках эротических сцен, не вышло за пределы соцсетей и индустриальных изданий и уже успело позабыться. Как и обвинения создателей «Бруталиста» в использовании искусственного интеллекта, чтобы «подправить» реплики на венгерском. Зато расистские и исламофобские посты в соцсетях Карлы Софии Гаскон, сыгравшей главную роль в «Эмилии Перес», сместили фильм с позиции фронтраннера гонки за «Оскаром», а сама актриса стала персоной нон грата на наградных церемониях. А под самый занавес сезона (и после завершения оскаровского голосования) подоспели обвинения режиссера фильма «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси в сексуальных домогательствах.
Но на церемонии SAG Awards о скандалах, конечно, не вспоминали.
Главной темой вечера было, как всегда, чествование актерской профессии, а также Лос-Анджелеса — города, ставшего родным для многих номинантов и лауреатов.
В этом году вместе с треволнениями наградной гонки его сотрясают настоящие природные катастрофы. Поэтому началась церемония с благодарностей спасавшим город в январе пожарным, которые занимали почетные места в зале. А продолжилась кадрами из фильмов и сериалов, снятыми в Лос-Анджелесе и определившими его облик для зрителей по всему миру.
Что касается самих наград, то актерская гильдия снова внесла сумятицу в предоскаровские расклады. Две недели назад в них наконец определился настоящий фаворит — им стала «Анора», получившая премии режиссерской и продюсерской гильдий, а также награду «Выбор критиков» (Critics’ Choice Awards). Еще через неделю к ним прибавилась премия Гильдии сценаристов, а в минувшую субботу фильм Шона Бейкера стал триумфатором церемонии Film Independent Spirit Awards (правда, это награды для независимого кино и сериалов, которые редко пересекаются с «Оскаром»).
Однако на SAG Awards «Анора» осталась с пустыми руками. Номинированная в категории «Лучшая женская роль» Майки Мэдисон уступила награду сыгравшей в «Субстанции» Деми Мур, в активе которой уже есть «Золотой глобус» и «Выбор критиков» (Мэдисон может противопоставить этому только премию BAFTA).
Юра Борисов снова проиграл в номинации «Мужская роль второго плана» Кирану Калкину, собравшему все награды сезона за свою работу в «Настоящей боли».
Но главное — «Аноре» не достался приз за лучший актерский ансамбль, считающийся одним из важнейших индикаторов «Оскара» за лучший фильм. Победа «Конклава» в этой номинации вообще стала главной неожиданностью вечера. Здесь, правда, стоит отметить, что в истории SAG Awards все-таки было 13 случаев (то есть почти половина), когда выбор гильдии не совпал с предпочтениями Киноакадемии. «Конклаву» же в этом году досталось не так много любви от американских премий — он стал триумфатором только британской BAFTA.
Актеры преподнесли еще один сюрприз, наградив в номинации «Лучшая мужская роль» Тимоти Шаламе, который перевоплотился в Боба Дилана в байопике «Боб Дилан: Никому не известный».
На протяжении всего сезона лидером в этой категории был Эдриан Броуди, сыгравший пережившего холокост венгерского архитектора в «Бруталисте». Его «Оскар» считался таким же решенным, как у Калкина и Зои Салданы, преодолевшей все пертурбации, связанные с «Эмилией Перес», где она сыграла одну из ролей второго плана. Актриса продолжила свое победное шествие, получив за эту работу и награду от коллег по цеху. А вот Броуди теперь наверняка чувствует себя уже не так уверенно, хотя у Шаламе всего один приз против его «Золотого глобуса», «Выбора критиков» и BAFTA.
В телевизионных категориях таких страстей не было, поэтому не было и сюрпризов. «Сёгун», отмеченный на всех наградных церемониях, начиная с «Эмми», получил главную награду — за лучший актерский ансамбль в драматическом сериале, а еще — за лучший каскадерский ансамбль и индивидуальные премии для Хироюки Санады и Анны Саваи (за лучшие мужскую и женскую роли соответственно). Два приза достались «Убийствам в одном здании»: за лучший актерский ансамбль в комедийном сериале и лучшую мужскую роль в том же разделе для Мартина Шорта. Также гильдия наградила Колина Фаррелла («Пингвин»), Джессику Ганнинг («Олененок») и Джин Смарт («Хитрости») — всех заслуженно и ожидаемо. А большие интриги большого кино окончательно разрешатся только на церемонии вручения «Оскаров» 2 марта.