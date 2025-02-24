На будущей станции метро «Юго-Западная» завершили монтаж эскалаторов

Монтаж эскалаторов завершили на строящейся станции «коричневой» ветки метро «Юго-Западная», сообщает пресс-служба «Метростроя Северной столицы» 24 февраля. Сейчас там ведутся технические пусконаладочные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смонтированные эскалаторы на строящейся станции метро «Юго-Западная»

Фото: Пресс-служба компании «Метрострой Северной столицы» Смонтированные эскалаторы на строящейся станции метро «Юго-Западная»

Фото: Пресс-служба компании «Метрострой Северной столицы»

«Все зоны четырех эскалаторов смонтированы в проектное положение. Установлены приводы, цепи и ступени подъемных механизмов, а также их балюстрады, на которых метростроители уже разместили все светильники»,— говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что на подземном уровне станции ведется монтаж инженерных систем и отделочные работы. Уложено 1875 кв. м гранита полов пассажирской зоны, облицовано 4556 кв. м стен среднего и боковых залов. Монтируется архитектурное освещение.

Что касается надземного уровня, то уже завершено устройство стеклянного купола инженерного атриума на крыше здания вестибюля. В полном объеме возвели конструкции всех шести этажей здания.

По словам специалистов, вестибюль практически обзавелся полным набором фасадного остекления, специальными зеркальными панелями остается закрыть около 25% периметра. Примерно такой же объем работ нужно выполнить для обустройства кровли.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Юго-Западную» планируют открыть для пассажиров до конца 2025 года. Это первая станция метро в Красносельском районе города.

Андрей Маркелов