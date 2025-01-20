Рекорд по соцобъектам, метро «Юго-Западная» и немного жилья

В наступившем году плановый показатель ввода жилья в Петербурге установлен на уровне 2,578 млн кв. м, а в прошлом году составлял 2,65 млн кв. м. Курирующий строительство вице-губернатор Николай Линченко сообщил журналистам о планах города ввести в 2025-м еще больше соцобъектов, начать прокладку второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и закончить разработку Правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В конце прошлой недели в строительном секторе петербургского правительства отчитались о результатах деятельности за прошлый год и представили планы на текущий. Плановый показатель ввода жилья, устанавливаемый Минстроем РФ для Петербурга, снижается с 2022 года. Тогда ожидаемый объем ввода составлял 3,415 млн кв. м, в 2023-м понизившись до 2,771 млн, а в 2024-м — до 2,65 млн. В 2025 году плановый показатель равен 2,578 млн кв. м. Фактический объем ввода в 2022-м составлял 3,474 млн кв. м, в 2023-м — 3,482 млн и в 2024-м — 2,66 млн кв. м. Как уже писал «Ъ-СПб», девелоперы называют уменьшение объемов строительства нового жилья естественным ответом рынка на падение спроса в результате снижения доступности кредитных средств (см. «Ъ-СПб» от 06.12.2024).

«Нет сомнений, что план реализации федерального проекта "Жилье" в Санкт-Петербурге в 2025 году будет исполнен»,— заявил на встрече с журналистами вице-губернатор Николай Линченко. По его словам, в наступившем году город поставит очередной рекорд по количеству построенных социальных объектов и сдаст в эксплуатацию 113 школ, детсадов, объектов здравоохранения и спорта. 43 из них будет построено за счет адресной инвестиционной программы (АИП), находящейся в ведении комитета по строительству, остальные 70 планируется ввести за счет внебюджетных средств. Из 26 общеобразовательных школ на более чем на 20 тыс. мест девять возведут на средства бюджета, а 17 — за счет инвесторов. В 2025 году в городе, как обещают чиновники, также появятся 28 детских садов на более чем 5,8 тыс. мест (шесть построят в рамках АИП, 22 — за счет инвесторов) и три совмещенных объекта образования на 446 школьных и 230 дошкольных мест. Кроме этого, планируется ввести 23 объекта здравоохранения (девять в рамках АИП, 14 — за счет инвесторов), включая поликлиники на пр. Маршала Блюхера для взрослых (на 600 посещений в смену) и для детей (на 500 посещений), станцию скорой медицинской помощи на 10 бригад в Петергофе и детскую городскую больницу № 1 на Авангардной ул. Две спортивные школы власти намерены построить в Сестрорецке и на проспекте Ветеранов.

Одним из городских приоритетов на этот год представители Смольного называют строительство метрополитена. Председатель комитета по строительству Игорь Креславский проинформировал, что проходка тоннеля зеленой линии метро до строящейся станции «Каменка» завершена на 35%.

Руководитель Комстроя уточнил, что строители прокладывают около 250 метров в месяц. На объекте уже установлено 884 кольца из 2507. На станции метро «Яхтенная» сооружают форшахты (выполнено 70% работ) и выносят сети теплоснабжения из контура застройки. В рамках строительства метро «Зоопарк» разрабатывается проект организации дорожного движения и организации строительства с целью сохранения пропускной способности Комендантского проспекта, а также ведутся земляные работы, связанные с планировкой строительной площадки и стройгородка. На вопрос журналиста о станции метро «Юго-Западная» господин Креславский ответил, что в планах города стоит ее открытие в этом году.

Представители СМИ не обошли вниманием и вопрос со станцией «Театральная». Господин Линченко напомнил, что вся подземная часть станции выполнена в полном объеме. «Нет только вестибюля и выхода по понятным причинам»,— констатировал руководитель строительного сектора.

Он пояснил, что разработка градостроительной документации в части обозначения возможных вариантов выхода идет, а после ее завершения можно будет переходить на проектную стадию (см. «Ъ-СПб» от 16.01.2023). Нормативный срок выполнения строительно-монтажных работ для вестибюля метрополитена — четыре-пять лет. Господин Линченко при этом напомнил, что комитет всегда опережает нормативные сроки строительства, и выразил надежду, что сооружение вестибюля с наклонным ходом для «Театральной» тоже будет закончено досрочно.

Председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Иван Складчиков назвал локомотивом развития транспортной инфраструктуры на многие годы вперед реализацию инфраструктурного проекта по сооружению Широтной магистрали скоростного движения стоимостью 241 млрд рублей. Чиновник заверил, что проектная документация по второму — четвертому этапам магистрали подготовлена к прохождению госэкспертизы, а вице-губернатор Линченко подтвердил, что работы на этом отрезке ШМСД начнутся в 2025 году.

К лету, по словам вице-губернатора, завершится работа над Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), которых после принятия в конце 2023 года нового генерального плана Северной столицы очень ждет городская строительная отрасль.

Без этого документа строители, как ранее высказался президент Союза строительных объединений и организаций Александр Вахмистров, работают «не по правилам, а по понятиям».

В первом квартале должно начаться общественное обсуждение новой редакции ПЗЗ.

«Ъ-СПб» спросил вице-губернатора, какую позицию занимает город в отношении воссоздания храма Спас на Сенной, если учесть, что в начале года градозащитники обратились к губернатору Александру Беглову по поводу содействия в восстановлении утраченного памятника. Николай Линченко ответил, что вопрос находится в введении КГИОП (см. «Ъ-СПб» от 10.01.2025). По данным чиновника, комитет по охране памятников еще не завершил археологические раскопки в месте, где располагался ансамбль Спаса на Сенной. Чтобы рассуждать о возможности или невозможности переноса вестибюля станции метро «Сенная» за исторические границы храма, необходимо дождаться результатов раскопок, отметил господин Линченко.

Градозащитники, представители научных и архитектурных сообществ обратились к господину Беглову в связи с тем, что на 2026 год запланировано начало капремонта наклонного хода вестибюля станции «Сенная площадь», часть которого находится в исторических границах храма. Если выполнять ремонт по существующему проекту, восстановление храма на историческом месте становится невозможным, убеждены активисты. На запрос редакции в ГУП «Петербургский метрополитен» о сроках ремонта вестибюля пресс-служба предприятия пояснила, что «Сенная площадь» в планах ремонта на ближайшие годы не значится. «Ремонт наклонного хода не подразумевает возможности переноса вестибюля станции, такие работы могут выполняться только в рамках реконструкции. Но в любом случае ни ремонт, ни реконструкция «Сенной» в ближайшие годы не планируются»,— подтвердил «Ъ-СПб» вице-губернатор Линченко.

Александра Тен