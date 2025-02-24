Обнаружение нового вируса спровоцировало рост акций производителей вакцин

Акции азиатских производителей вакцин и наборов для диагностики вирусных инфекций показали резкий рост сегодня, 24 февраля, на фоне новостей о выявлении нового коронавируса, способного проникать в клетки тем же способом, что и вирус, ответственный за COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, акции южнокорейского производителя тестов на ковид и грипп Sugentech Inc показали рост на 26%, производителя вакцин Cellid Co — на 17%. Ценные бумаги компании Welcron, производящей защитные маски, подорожали на 5,6% на торгах в Сеуле. На бирже Гонконга тенденция была аналогичной. Акции местного производителя вакцин CSPC Pharmaceutical Group подорожали на 5%, фармацевтической группы Sinopharm — на 1,5%.

Тренд повторяет пятничные события на американском рынке, когда ценные бумаги Moderna Inc выросли на 5%, а депозитарные расписки BioNTech SE (партнера Pfizer по производству вакцины от COVID-19) — на 1,8%.

О новом вирусе, обнаруженном китайскими учеными, стало известно на прошлой неделе. Вирус получил название HKU5-CoV-2. Ученые обнаружили, что выделенный из образцов летучих мышей вирус может инфицировать клетки человека. Команда отмечает, что HKU5-CoV-2 «может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения».

Виктор Буй