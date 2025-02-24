Лавров: Турция и Россия договорились о взаимодействии по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что Москва и Анкара договорились о взаимодействии по ситуации в Сирии. Стороны выразили заинтересованность в урегулировании обстановки в Арабской Республике.

«Выразили удовлетворение достигнутым уровнем взаимодействия наших стран по сирийской тематике. Подтвердили обоюдную заинтересованность в том, чтобы придать динамику совместной работе по урегулированию обстановки в этой стране с учетом новых реалий»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Хакан Фидан добавил, что обсудил с российским министром «развитие ситуации в Сирии». «События, происшедшие за последние три месяца, вселяют надежду. Как Турция, мы будем поддерживать народ Турции и в этом процессе,— сказал господин Фидан.— Мы ожидаем, что все будут уважать интересы Турции в области безопасности».

Турция — главный покровитель пришедших к власти в Сирии формирований — пообещала положить конец деятельности террористических группировок в Арабской Республике. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Анкара обладает необходимым для этого потенциалом и возможностями. В ближайшее время он намерен посетить Сирию с ответным визитом. Во время поездки в Анкару президента переходного периода Ахмеда Аш-Шарра стороны обсуждали возможность строительства турецких баз в Сирии, писало Reuters.

Лусине Баласян