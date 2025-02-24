Власти не будут учитывать детские пособия при оценке нуждаемости семьи

Суммы детских пособий в России не будут считать доходом при оценке нуждаемости семьи. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Он уточнил, что решение направлено на расширение поддержки малоимущих граждан.

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«По поручению президента России Владимира Путина правительство усовершенствовало правило предоставления социального контракта. Теперь при его назначении не будут учитываться выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка, которые получают нуждающиеся семьи»,— сказал премьер.

Михаил Мишустин также отметил, что нововведение позволит дополнительно заключать около 118 тысяч социальных контрактов ежегодно. А сумма не будет включаться в расчет среднедушевого дохода при оформлении необходимой поддержки. По словам премьер-министра, в ближайшие шесть лет российские регионы дополнительно получат на эти цели не менее 100 млрд руб.

Социальный контракт заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами. Он позволяет пройти переобучение и повысить квалификацию, найти новую работу, начать бизнес, а также купить одежду, обувь и школьные товары для детей. По данным отчета аудиторов Счетной палаты, в среднем черту бедности в России смогли преодолеть 24% участников программы.

Подробнее о том, как будет проводиться выплата «детских пособий»,— читайте в материале «Чему нас учат семья и Дума?».