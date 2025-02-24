Власти не будут учитывать детские пособия при оценке нуждаемости семьи
Суммы детских пособий в России не будут считать доходом при оценке нуждаемости семьи. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Он уточнил, что решение направлено на расширение поддержки малоимущих граждан.
«По поручению президента России Владимира Путина правительство усовершенствовало правило предоставления социального контракта. Теперь при его назначении не будут учитываться выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка, которые получают нуждающиеся семьи»,— сказал премьер.
Михаил Мишустин также отметил, что нововведение позволит дополнительно заключать около 118 тысяч социальных контрактов ежегодно. А сумма не будет включаться в расчет среднедушевого дохода при оформлении необходимой поддержки. По словам премьер-министра, в ближайшие шесть лет российские регионы дополнительно получат на эти цели не менее 100 млрд руб.
Социальный контракт заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами. Он позволяет пройти переобучение и повысить квалификацию, найти новую работу, начать бизнес, а также купить одежду, обувь и школьные товары для детей. По данным отчета аудиторов Счетной палаты, в среднем черту бедности в России смогли преодолеть 24% участников программы.
Подробнее о том, как будет проводиться выплата «детских пособий»,— читайте в материале «Чему нас учат семья и Дума?».