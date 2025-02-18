Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спрос на удаленщиков за год вырос в Пететрбурге на 13%

Компании Санкт-Петербурга за последний месяц разместили свыше 5,6 тыс. вакансий с удаленным форматом работы. Это на 13% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Аналитики выявили ставшие более популярными в 2025 форматы работы. Работодатели также стали чаще публиковать вакансии с гибким графиком. За месяц появилось более 8000 таких предложений, что на 27% больше уровня 2024 года.

Организации за последний месяц разместили почти 14 тыс. вакансий со сменной работой. Однако спрос на таких сотрудников за год сократился на 19%. Востребованы и сотрудники на частичной занятости, подработке (+8%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что работа курьера стала самой доступной для школьников в Петербурге по итогам 2024 года.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...