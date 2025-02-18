Спрос на удаленщиков за год вырос в Пететрбурге на 13%

Компании Санкт-Петербурга за последний месяц разместили свыше 5,6 тыс. вакансий с удаленным форматом работы. Это на 13% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Аналитики выявили ставшие более популярными в 2025 форматы работы. Работодатели также стали чаще публиковать вакансии с гибким графиком. За месяц появилось более 8000 таких предложений, что на 27% больше уровня 2024 года.

Организации за последний месяц разместили почти 14 тыс. вакансий со сменной работой. Однако спрос на таких сотрудников за год сократился на 19%. Востребованы и сотрудники на частичной занятости, подработке (+8%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что работа курьера стала самой доступной для школьников в Петербурге по итогам 2024 года.

Татьяна Титаева