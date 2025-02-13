Мэрия Уфы утвердила решение о КРТ в квартале улиц имени Галле и Комсомольской

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о комплексном развитии территории, ограниченной проспектом Октября и улицами bмени города Галле, Комсомольской и Бессонова.

В отличие от ранее публиковавшегося проекта постановления, о котором сообщал «Ъ-Уфа» в конце ноября 2024 года, под реновацию не попали пять двухэтажных домов на улице Электрификации. В проекте решения о КРТ они предполагались к сносу. Общая территория комплексного развития уменьшена с 3,5 га до 2,9 га.

Кроме того, сократился срок застройки — с семи до шести лет. Предельный объем жилищного строительства составит 44,5 тыс. кв. м вместо планировавшихся 61,4 тыс. кв. м.

Победитель торгов на право КРТ должен будет снести шесть многоквартирных домов, два из которых признаны аварийными, говорится в постановлении. Сносу также подлежит нежилое здание на Комсомольской, 19/1, ряд гаражей и хозпостроек.

Застройщик территории получит право на строительство высотных жилых домов, паркингов, инженерных сооружений, административных зданий, а также на размещение учреждений здравоохранения, образования и других построек. Максимальное количество и этажность жилых домов в документе не установлены.

Идэль Гумеров