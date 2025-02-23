За сутки ВСУ атаковали десять белгородских муниципалитетов, есть разрушения

За прошедшие сутки ВСУ ударили по десяти муниципалитетам Белгородской области с помощью не менее 43 различных боеприпасов и 56 беспилотников. Никто не пострадал. Зафиксированы разрушения в четырех жилых помещениях, пяти автомобилях, повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

В Белгородском районе атаковали поселки Политотдельский и Октябрьский, села Красный Хутор и Щетиновка в ходе четырех обстрелов 15 снарядами, также с беспилотника было сброшено взрывное устройство.

В Борисовском районе села Березовка, Грузское и хутор Казачье-Рудченское были атакованы пятью беспилотниками, один из которых был сбит. Повреждены частный дом, микроавтобус, два автомобиля и линия электропередачи.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Долгое, Казинка, Конопляновка, Старцево, Шелаево и хутору Бабка ударили с помощью восьми беспилотников, из которых шесть сбила система ПВО. Повреждено два автомобиля.

В Волоконовском районе были атакованы села Борисовка, Коновалово и Тишанка четырьмя боеприпасами, также удары по ним совершили три БПЛА, один из которых удалось сбить. В результате повреждения получили два частных дома и автомобиль.

В Грайворонском округе город Грайворон, села Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино обстреляли 13 боеприпасами и атаковали семью беспилотниками. В Грайвороне поврежден частный дом.

Над Губкинским округом ПВО сбило беспилотник самолетного типа.

В Краснояружском районе села Демидовка и Репяховка подверглись обстрелам с помощью трех боеприпасов и атакам четырех БПЛА. Повреждения получил легковой автомобиль.

Над Старооскольским округом система ПВО сбила 3 БПЛА самолетного типа.

Над Чернянским районом был сбил один беспилотник самолетного типа.

В Шебекинском городском округе по Шебекино, поселок Первомайский, села Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Середа в ходе двух обстрелов выпустили восемь снарядов, и совершены атаки 23 беспилотников, 22 из них сбиты.

Егор Якимов