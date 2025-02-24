В России могут подорожать лососевые из-за пересмотра договоров на промысел

Цены на лососевые рыбы, в том числе горбушу, могут вырасти в России из-за законопроекта, изменяющего условия промысла в стране. Об этом сообщили «Известиям» в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки и Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. В Совете федерации предложили доработать проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инициативу разработало Росрыболовство, правительство внесло документ в Госдуму 24 декабря 2024 года. Предполагается, что добывающие компании должны до 30 декабря 2025-го перезаключить договоры пользования рыболовными участками. Это должно принести в бюджет почти 200 млрд руб. По словам главы Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимира Галицына, из-за этих требований значительная часть краевых компаний могут прекратить работу.

«Нам предлагают продлить участки на 20 лет, а заплатить мы должны как за 40 лет, по двойному коэффициенту. А если взять еще 20%, которые, помимо этого, мы платим в региональный бюджет, то мы должны заплатить ставку сбора как за 50 лет вперед»,— пояснил он. Господин Галицын отметил, что у компаний нет денег на оплату договоров, поэтому они должны будут брать кредиты. А это скажется на себестоимости рыбы, так как рыбакам придется компенсировать расходы.

О рисках для отрасли также заявили губернаторы Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Магаданской области и Чукотки. В комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике предложили перенести срок переоформления договоров на 2026 год. В первом чтении законопроект может быть принят завтра, 25 февраля.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Щуку ловят в торговых сетях».