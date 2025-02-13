Щуку ловят в торговых сетях

Торговые сети начали получать предложения о покупке икры астраханской щуки еще до начала ее путины. Икра, добытая браконьерами, может быть на 20–25% дешевле легальной, в то время как спрос на нее поддерживает высокая стоимость реализации и ограниченное предложение. Щучья икра занимает небольшую долю на рынке, но ее продажи из-за роста спроса за год существенно растут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) 11 февраля обратилась в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) с просьбой обратить внимание ритейлеров на риски попадания на прилавки икры незаконно добытой астраханской щуки, говорится в письме организации (есть у “Ъ”). Сети, по данным ассоциации, получают предложения о поставках продукции улова 2025 года, хотя промысел начинается лишь с 15 февраля. В ВАРПЭ пояснили “Ъ”, что схожие обращения были направлены губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину и в ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»).

В АКОРТ и пресс-службе господина Бабушкина “Ъ” не ответили. В ЦРПТ отметили, что по итогам обращения проведен анализ щучьей икры, в результате чего были выявлены четыре производителя из Астраханской и Новосибирской областей, Камчатского края и Санкт-Петербурга, которые могли поставлять спорную продукцию. В ЦРПТ не привели названия компаний, но сообщили, что данные переданы для проверки. В «Магните» пояснили “Ъ”, что сеть не получала предложений о поставках нелегально добытой икры: на прилавках исключительно промаркированная, а значит, легальная продукция. В X5 (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») не получали предложений о поставке икры щуки новой путины.

По данным Росрыболовства, в январе—сентябре 2024 года в России добыто 6,5 тыс. тонн щуки, что больше год к году на 4%. В ведомстве “Ъ” пояснили, что общий допустимый улов щуки на 2025 год в Волге и ее водотоках в Астраханской области составляет 800 тонн, в Каспийском море — 3,6 тыс. тонн. Около 20% вылова приходится на Астраханскую область. Промысел щуки в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне разрешается дважды в год: с 15 февраля по 20 мая и с 11 сентября по 10 декабря. Промышленный вылов вне этих периодов — браконьерство, говорит президент ВАРПЭ Герман Зверев. Эксперт поясняет, что икра астраханской щуки, с одной стороны, выступает премиальным продуктом, с другой — узнаваемым локальным брендом. Это позволяет браконьерам извлекать максимальную прибыль, говорит он.

В ВАРПЭ уточняют, что производство щучьей икры оценивается в несколько сотен тонн в год, она в пятерке наиболее востребованных видов. Натуральные продажи охлажденной икры в целом, по данным аналитической компании «Нильсен», в 2024 году выросли на 16,4% год к году. В сегменте щучьей икры при этом речь более чем о двукратном приросте. Но аналитики обращают внимание на то, что продукция формирует 1% продаж в категории и колебания могут приводить к сильным изменениям. В аналитическом центре Ntech ключевыми брендами щучьей икры по итогам января—сентября прошлого года называют «Лунское море», «Путину» и «Европром».

Согласно ВАРПЭ, цена рыбопромышленников на икру астраханской щуки 2024 года составляет 900 руб. за стеклянную банку весом 112 г. Она, как правило, дороже красной, но доступнее черной, поясняют в ассоциации. Браконьерская продукция, по словам господина Зверева, может быть дешевле на 20–25%. Обеспечивать низкую себестоимость им удается за счет серых схем ведения бизнеса, несоблюдения санитарных норм, поясняет он. В «Магните» отмечает, что щучья икра из-за высокой стоимости входит в нерегулярный ассортимент крупных ритейлеров, появляясь, например, в новогодние праздники.

Председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим отмечает, что торговые сети обязаны проверять сопроводительные документы на продукцию, в том числе происхождение водных биоресурсов. В случае выявления нарушений ритейлеры могут быть привлечены к ответственности за сбыт заведомо незаконно добытой продукции, констатирует юрист. Соучредитель a.t.Legal Николай Титов отмечает, что купившие некачественный товар потребители могут предъявить претензии ритейлерам. Она также может стать поводом для проверок или быть изъята.

Александра Мерцалова