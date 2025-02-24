Oppo представила смарт-часы Watch X2 с высокой автономностью

Компания Oppo анонсировала умные часы Watch X2, главной особенностью которых стала высокая автономность — часы смогут проработать до 100 часов. Стоимость устройства составляет от $370 до $410 в зависимости от конфигурации.

Часы получили круглый AMOLED-дисплей 1,5 дюйма разрешением 466?466 и пиковой яркостью 2200 кд/м?, а также поддержку быстрой зарядки. Watch X2 оснащены датчиками для отслеживания уровня кислорода в крови, качества сна и физических нагрузок, а корпус устройства получил защиту от воды по стандарту 5ATM. Устройство работает на платформе Wear OS, что обеспечивает совместимость с приложениями Google.

Емкость аккумулятора — 631 мА•ч. В стандартном режиме гаджет способен проработать до аяти дней, а при включении энергосбережения — до 16 дней. Устройство оснащено накопителем на 32 ГБ.

Евгений Федуненко